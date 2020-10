Det er tid til at Vestegnen får et nyt ry

SPONSORERET INDHOLD: Den Københavnske Vestegn er et af de mest stigmatiserede områder i Danmark, og der er mange, der har fordomme om Vestegnen. Fordomme går især på, at det er nogle bestemte typer, der kommer fra Vestegnen. Det er kvinder med lange negle og optegnede øjenbryn, og så er det mænd med en hård attitude, som kun de færreste tør komme i nærheden af. Nu er det på tide, at der bliver gjort op med disse fordomme.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det er på tide, at der bliver gjort noget ved Vestegnens plettede ry

I juni måned i år kunne på DR’s hjemmeside læse en artikel under kulturafsnittet, hvor 13 danskere forsøger at gøre op med fordommene om vestegnen, for som de siger, så passer fordommene ikke.

Det er især fordommen om, at vestegnen er et hårdt miljø, der forsøges at gøre op med. Som en af informanterne siger, så kan det godt være, at man taler lidt hårdere på vestegnen, men vestegnen er et sted, hvor der er plads til alle.

På vestegnen finder man mange forskellige nationaliteter, og det er blandt andet en del af vestegnens charme, som en af informanterne siger, så er vestegnen faktisk en mindre og roligere udgave af Nørrebro. Nørrebro har heller ikke altid haft det ry, som området har i dag, og Vestegnens beboere håber på at Vestegnen ry også kan ændre sig en dag.

Mangfoldighed og venlighed er to ting, der går igen, når de 13 informanter bliver spurgt, hvordan der er på Vestegnen. Desværre er det sjældent disse to ting, der bliver nævnt, når den øvrige befolkning snakker om Vestegnen. Snarere er det ord som ghettoområder og fjendtlighed, der synes at være fordommene om vestegnen, men oftest er det sådan med fordomme, at de ikke er baseret på førstehåndsoplevelser.

Fordomme er på mange måder ligesom vandrehistorier, de ændrer sig fra mund til mund og pludseligt er de blevet til noget, som har meget lidt til fælles med den rigtige historie. For informanterne er det også vigtigt at huske på, at Vestegnen er betegnelsen for en helt masse byer, og selvom nogle af fordommene måske er berettiget i nogle af byerne, så er det langt fra ensbetydende med, at det gør sig gældende for alle byerne.

Tæt på København

Når københavnere flytter udenfor byen, så er det oftest ikke vestegnen, de retter deres blik mod, men det burde det måske at være i fremtiden. Vestegnen har nemlig meget at byde på i form af skøn natur, mangfoldighed, venlighed, strand, hav og solidaritet.

