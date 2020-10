Den slags sejre giver mesterskaber

Katrine Abel prøvede for første gang at spille i gult og blåt i sin tid i Brøndby, da hun og de øvrige fodboldkvinder besejrede KoldingQ i weekenden. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby sled sig lørdag til en sejr i hjemmekampen mod KoldingQ. Det er den slags sejre, der kendetegner hold, der spiller med om guldet, mener Brøndby-målmand Katrine Abel

Af Robert Hendel

At Brøndbys fodboldkvinder havde det svært i weekendens hjemmekamp mod KoldingQ, var i høj grad gæsternes fortjeneste.

Samtidig manglede hjemmeholdet den sædvanlige tænding i de første 45 minutter af opgøret, hvor Brøndby havde rigtig svært ved at dæmme op for de fysisk stærke gæster fra KoldingQ.

– Kolding har stor ære af første halvleg. Vi ved, at de er farlige på deres dødbolde, og de scorer også efter et hjørnespark og et indkast, siger Katrine Abel, der efter en skadespause var tilbage i Brøndbys mål.

Landsholdskeeperen mener, at energien var fraværende i første halvleg, men hun roser samtidig sit hold for at vende kampen i anden halvleg.

– Vi leverer ikke det, man kunne forvente af os. Men vi formår også at hive hinanden op og rejse os i anden halvleg, siger Katrine Abel, der sammen med resten af holdet fik en opsang af Per Nielsen i pausen.

Fortjent skideballe

Ifølge Brøndby-målmanden indledte Per Nielsen med at sige, at han ikke vidste, hvor han skulle begynde.

– Det er typisk ikke et godt tegn. Han krævede bare mere af os og sagde, at det kunne vi ikke være bekendt, siger Katrine Abel.

Hun mener, at trænerens opsang i pausen fuldt fortjent.

– Der kommer folk ud i dårligt vejr for at se os spille fodbold, og der er folk, der forventer, at Brøndby leverer. Det forventer vi også af os selv, forklarer den 30-årige landsholdsmålmand, der dog var sikker på, at Brøndby nok skulle få vendt opgøret til en sejr.

Det lykkedes som bekendt, da Nanna Christiansen endnu engang viste sin næse for mål.

– Hun jo den der magiske evne til at dukke op det rigtige sted. Det er jo guld værd at have sådan en spiller på holdet, siger Katrine Abel og tilføjer, at Nanna Christiansen er det nærmeste, man kommer et klubkoryfæ dansk kvindefodbold.

Plads til forbedring

Søndag skal Brøndby en tur til Køge, hvor ligaens nummer to venter, og her mener Katrine Abel, at holdet skal fokusere de positive elementer fra anden halvleg af kampen mod KoldingQ

– Vi skal blive ved med at blive bedre på vores defensive standarder. Vi er for usikre, og vi tager ikke nok ansvar. Det gælder hele vejen rundt, også for mig, erkender Brøndby-keeperen, der trods lørdagens præstation på banen glæder sig over de tre point.

Hun mener, at sejren, som kom i hus lørdag eftermiddag kan vise sig at være guld værd på længere sigt.

– Noget af det, der kender et hold, der går efter mesterskabet, er, at det også får sådan nogle sejre, siger Katrine Abel, som ikke lægger skjul på, at målsætningen er at hive mesterskabet hjem til Vestegnen igen.

Foruden en sejr kunne hun glæde sig over at prøve at spille i gult og blåt, idet resten af holdet spillede i lyserøde trøjer for at sætte fokus på bekæmpelsen af brystkræft.

– Det er megastort. Det har jeg drømt om i de seks år, jeg har spillet i klubben, så da jeg kom ind i omklædningsrummet og så den gule trøje, var det lige før, jeg begyndte at græde, siger Katrine Abel.