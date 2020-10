Dårlig stime i Ejby

Ejby IF 68 er inde i en dårlig stime. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Ejby IF 68 er inde i en dårlig stime for tiden. Lørdag blev det til et nederlag på 5-1 mod Grønne Stjerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Ejby IF 68 startede sæsonen med en storsejr på på 6-2. Men siden er det kun blevet til et enkelt point for holdet. Den dårlige stime var et emne på et spillermøde torsdag, der blev afholdt i en positiv tone. Der var derfor optimisme på holdet, da de tog imod Grønne Stjerne på hjemme på J Tech arena.

Det varede dog ikke længe. Allerede efter 10 minutter var gæsterne foran 2-0.

– Så vælter korthuset og mod et så godt et hold som Grønne Stjerne kommer vi til at løbe meget forgæves. Vi bliver udstillet i det meste af kampen og det er tydeligt at vi er ramt på selvtilliden, siger formand Per Colding.

Da kampen var slut, stod der 5-1 til gæsterne.

– Grundet de mange skader, må der hele tiden laves om på både taktikken og på holdopstllingen, men positivt er det, at alle yder det maksimale. Og endnu engang dejligt at se så mange mennesker på trods af de dårlige resultater. Det ser nu ud til, at vi kan få to til tre af de skadede spiller klar til kampen mod Rosenhøj på lørdag på udebane. En kamp som skal give point, siger Per Colding.