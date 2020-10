Cykeltur gav 200.000 kroner til syge børn

Sisse Fisker fra SMIL-Fonden fik i september overrakt en check på 200.000 kroner af Bike4Kids. Foto: Bike4Kids

BRØNDBY. SMIL-fonden har fået doneret mere end 200.000 kroner fra foreningen, Bike4kids, der med en gruppe Brøndby-borgere cyklede Danmark rundt i sommer til fordel for den gode sag

Af Robert Hendel

I orange og sorte dragter tilbagelagde de hundredevis af kilometer til fordel for børn i Danmark med kroniske og alvorlige sygdomme.

Siden 2018 har cykelholdet Bike4Kids valgt at donere penge til SMIL-fonden, og igen i år kunne cykelentusiasterne glæde sig over et indsamlingsresultat på mere end 200.000 kroner, selvom landet er hårdt mærket af corona-situationen.

– I en svær tid, for mange i vores samfund er vi enormt stolte over, at vi i Bike4Kids har tangeret sidste års indsamlings resultat, og nu for andet år i træk kan donere mere end 200.000 kr. til SMIL-Fondens arbejde for kronisk- og sygdomsramte børn, fortæller Morten Mathiasen, der er næstformand og sponsoransvarlig i Bike4Kids.

De mange penge blev i sidste måned overrakt til SMIL-Fondens direktør Sisse Fisker. Inden da havde cykelholdet taget en sidste tur for i år med motorcykeleskorte fra Albertslund Stadion og til Rigshospitalet i København, hvor overrækkelsen af pengene fandt sted.

Morten Mathiasen og resten af Bike4Kids fortsætter med at cykle Danmark Rundt i 2021 hvor missionen er samle endnu flere penge ind til SMILfondens arbejde for kronisk- og alvorligt syge børn