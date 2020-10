Cykelruter i Standparken indviet i solskin

De nye cykelruter gennem Strandparken blev selvfølgelig indviet på cykel.

BRØNDBY. Der var medvind og solskin på cykelstierne fredag den 9. oktober, da omkring 25 cyklister og et par eldrevne tre-hjulede køretøjer var mødt op ved Strandcaféen i Brøndby for at indvie de omlagte cykelruter

Af Robert Hendel