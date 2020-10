Bylisten: Hæv skatten, og øg velfærden

Lars Thomsen og Bylisten står uden for årets budgetaftale. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Bylisten er ikke med i årets budgetforlig. Lars Thomsen foreslog en skattestigning på 0,1 procent i 2021 og 2022 til øget velfærd

Af Jesper Ernst Henriksen

Lars Thomsen, der er Bylistens ene medlem af kommunalbestyrelsen, fremlagde sidste år et budget. Det gjorde han ikke i år, men han gav nogle bud på både flere indtægter, besparelser og flere udgifter i sin budgettale.

Som indtægt forslog han en skattestigning på 0,1 procent i 2021 og 2022, hvilket vil give fire millioner kroner i kassen i 2021, og otte millioner kroner i 2022 og frem.

– Hvis man har fulgt med på Facebook gennem de sidste mange år, så har folk helt sikkert oplevet følgende svar, når folk har opfordret os politikere til at gøre noget ekstra på ældreområdet eller på skoleområdet: Det kan vi ikke, for servicerammen er fuldt brugt. Det er den så ikke næste år, hvor S, V og DF flytter ca 2,5 millioner fra anlæg til servicerammen. Her snakker vi penge til asfalt på servicerammen, mens man skærer på de små goder til vores svageste. Bylisten synes ikke, det er anstændigt, sagde Lars Thomsen.

Derudover nævnte han en reduktion i kommunens direktion fra tre til to personer.

Han havde dog også flere forslag til, hvordan pengene skal bruges.

– I øjeblikket har Glostrup Skole cirka 45 skolelærere, der ikke er uddannede skolelærere. Det svarer til 18 procent af lærerne. Derfor mener jeg, at der skal penge til ekstra løntillæg, sagde han.

Besparelser på ældre

Tidligere havde Glostrup Kommune den såkaldte klippekortordning, der gav de ældre mulighed for selv at bestemme over en halv times hjemmehjælp om ugen. Det er for eksempel blevet brugt på en hjemmehjælper, der har været med en ældre borger til kamp på Brøndby Stadion.

Den er nu afskaffet for ældre i eget hjem, hvilket Lars Thomsen ikke var tilfreds med.

– Penge til vores venneforeninger på ældrecentrene bliver også helt fjernet. Slut med arrangementer og musik til glæde for vores ældste og svageste, sagde Lars Thomsen og fortsatte:

– Vores gode køkken på Dalvangen skal nu lave kølemad til borgerne og til alle de ældre medborgere, der spiser på caféen på Dalvangen.