Budget vedtaget: Hæver skatten i kommunen

På Vallensbæks budget er der nu en fast årlig bevilling på 10.000 kroner til at vedligeholde den glemte kæmpe Tilde.

Der var enighed i kommunalbestyrelsen i Vallensbæk om at hæve skatten med 0,5 procentpoint, så borgerne nu skal betale 25,6 procent i kommuneskat. Det er på niveau med Albertslund

Af Jesper Ernst Henriksen

Vallensbæk Kommune kommer til et ligge helt i top på listen over kommunerne med de højeste skatteprocenter på Vestegnen til næste år. Det står klart, efter Vallensbæk Kommunes budget blev endeligt vedtaget forrige uge. Her blev det nemlig besluttet at hæve skatten med 0,5 procentpoint til 25,6 procent.

Det er på niveau med Albertslund Kommune, mens det er to procent højere end Glostrup Kommune, og 1,3 procent højere end Brøndby Kommune.

Det var ikke noget, politikerne i Vallensbæk var glade for.

– Der skal ikke være tvivl om, at en skattestigning ikke har groet i Konservatives have, men en patetisk udligningsreform efterlader os ikke andre muligheder. Med denne skattestigning dækker vi godt 50% af de 29,1 mio. kr. som socialdemokratiet, venstre og et par partier synes vi kan undvære. Undvære til andre kommuner, hvor en række af dem ikke engang er i stand til at bruge de midler der tilføres, sagde Jan Høgskilde (K), da budgettet blev vedtaget.

– Det er aldrig en god dag, når man sender så stor en regning videre til vores borgere. Vi kommer til at blive blandt de kommuner med højest kommuneskat i landet. Det, vi betaler ekstra, det ryger i kassen ved andre kommuner, hvor de kan samle støv, fordi der er et serviceloft. Det er et vilkår, vi er underlagt og under de vanskelige vilkår, er vi tilfredse med resultatet, sagde Kenneth Kristensen Berth (DF).

Søren Wiborg (S) har tidligere måtte tage imod en del angreb fra de andre partier, da Socialdemokratiet i modsætning til Konservative og DF var med i aftalen om udligningsreformen.

– Jeg vil bare sige, at det var en bunden opgave, som regeringen påtog sig. Resultatet tager vi til efterretning. Vi i Vallensbæk har ikke haft indflydelse på, hvordan aftalen om udligning ser ud. Vi har fokus på, hvad vi kan gøre for borgerne her i kommunen. Vi kan hæve skatten eller sænke serviceniveauet, og så valgte vi en skattestigning. Behovet er at hæve skatten en halv procent, sagde han.

Udvikling

Budgetforliget blev indgået mellem de tre partiere tidligere på efteråret. Efter at have læst alle høringssvar, var partierne enige om at holde fast i den oprindelige aftale.

En af hjørnestenene i aftalen er, at Vallensbæk Kommune skal have flere indtægter fra flere borgere, for at dække resten af det hul i kommunekassen, som udligningsreformen efterlader.

Kenneth Kristensen Berth har tidligere stemt imod byudvikling. De andre partier har derfor spurgt til, hvordan han kan stemme for et budget, hvor netop byudvikling er en forudsætning.

– Når vi diskuterer Vallensbæk Kommunes budgetter, så tager vi udgangspunkt i allerede trufne beslutninger. Der er truffet beslutninger om, at Vallensbæk skal vækste op til over 19.000 borgere, sagde han.

Vækstdagsordenen kan ses i budgettet ved at der for eksempel er penge til at gøre plads til flere biler på vejene, der er penge til at gøre plads til flere børn i skolerne og der er penge til udvidelse af kapaciteten i daginstitutionerne.

Bedre normeringer

Derudover er der igen penge til bedre normeringer i daginstitutionerne. Det er 2,1 millioner ekstra næste år, der kommer ud over de 3,8 millioner, der blev givet sidste år. Det glædede især Søren Wiborg, der har ærgret sig over at se Vallenbæk så langt nede på listen over kommuners normeringer.

– De løber stærkt derude, det er der ikke tvivl om. Jeg kan ikke forstå, at Vallensbæk ligger så langt nede på listen over kommunernes normeringer. Det er måske ikke helt entydigt, hvordan man beregner normeringerne, siger han.

Partierne har aftalt, at kommer der penge til bedre normeringer med finansloven, kommer de oven i den ekstra bevilling via budgettet.

– Vi ved ikke, hvor meget, der kommer fra regeringen, men det kommer oven i, siger borgmester Henrik Rasmussen.

En ordentlig fest

Derudover var budgettet selvfølgelig præget af coronaen. Erfaringerne fra den viser blandt andet, at der kan være positive ting ved at undervise udendørs, så der er sat en pulje af til at forbedre mulighederne for det.

Derudover har coronaen betydet, at især arrangementer for ældre er blevet aflyst. Der er derfor afsat en pulje til ekstra arrangementer til næste år.

– Midlerne bliver overfør fra i år til næste år, hvor der forhåbentlig bliver mulighed for en fest. Der er nogle, der trænger til at komme ud og opleve andet end deres dagligstue, sagde Henrik Rasmussen.

– På et eller andet tidspunkt, når det hele er overstået, skal vi have en ordentligt fest, supplerede Kenneth Kristensen Berth.