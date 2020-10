Budget efter coronaen

Glostrup Kommunes budget for 2021 er en videreførsel af budgettet for 2020, der bliver underskrevet her. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Justeringer efter coronaen er nøgleordet i Glostrup Kommunes budget for 2021. Der er penge til erstatningslejrskoler. Men der er også besparelser på vikarkontoen på daginstitutionerne, hvilket kan blive svært, hvis coronaen fortsat hærger næste år. Derudover har coronaen givet inspiration til en besparelse på to millioner kroner på ledelse

Af Jesper Ernst Henriksen

Som en af de første kommuner i landet fik Glostrup allerede i slutningen af august et budgetforlig. Det var Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, der igen indgik et budgetforlig.

De tre partier indgik sidste år et budgetforlig, som de kaldte to-årigt. Det betød, at der var meget begrænset plads til justeringer i dette års budget.

– Det glæder mig, at det er lykkedes at holde sammen på flertallet, som sidste år indgik et to-årigt budgetforlig, som var meget tilbageholdende i forhold til at sætte nye tiltag i værk. Denne linje er fortsat med budgettet for 2021. Som led i forhandlingerne har vi også haft drøftelser med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen, men det lykkedes ikke at finde et fælles fodslag, sagde borgmester John Engelhardt (V), da han onsdag aften indledte debatten, der endte halvanden time senere med den endelige vedtagelse af kommunens budget.

Corona

En af de ting, som forligspartierne ikke havde forudset, da de vedtog budgettet sidste år, var coronaens indtog i Danmark.

– Vi har i år måttet bruge mange penge på at forebygge smitte. Aflyste arrangementer og aktiviteter har også kostet en del. Hertil kommer, at ledigheden er steget med en hastighed, som nærmest overgår den, vi så under finanskrisen for 10 år siden, John Engelhardt.

Derudover er reformen af den kommunale udligning blevet endeligt vedtaget.

– Fra flere sider var der krav om flere penge fra kommunerne her i Hovedstadsområdet til kommuner i Jylland, og regningen for det ville med stor sandsynlighed kunne havne i Glostrup. Det gik sådan, at vi mistede en del indtægter, men heldigvis var der dele af den samlede reform, som gik den rigtige vej for os. Det samlede billede blev derfor knap så slemt som frygtet, sagde borgmesteren.

Lejrskoler

Som vi skrev i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, er de største nyheder i budgettet penge til lejrskoler og nyttehaver. Næste år er der afsat 600.000 kroner til erstatningslejrskoler. I foråret fik en række klasser på Glostrup Skole aflyst deres lejrskoler på grund af corona. Lærertimerne, som en lejrskole koster, blev i stedet brugt på undervisning i de første uger af genåbningen, hvor afstandskrav betød, at mange klasser skulle deles i to.

Skolebestyrelsen sendte derfor en ansøgning til kommunalbestyrelsen om et beløb til erstatningslejrskoler. Det afviste et flertal i kommunalbestyrelsen at behandle.

– De er gået glip af noget i år. Det har selvfølgelig ikke været særlig morsomt. Vi har hele tiden gerne villet lytte til deres ønsker, men pengene har også skulle findes, sagde Kasper Damsgaard (S) i forbindelse med budgetforliget.

Derudover er der penge til nye nyttehaver ved Dommervangen.

– Der ryger nogle nyttehaver ovre på Eriksvej. Det er vi i Dansk Folkeparti meget kede af. Den næstbedste løsning er, at de mennesker får en nyttehave nede omkring Dommervangen. Nyttehaver er den bedste medicin, vi kan give vores ældre. Mennesker går dernede og bliver i godt humør og bliver glade og raske, siger Flemming Ørhem (DF).

Knallerter

En nyhederne i det budget, der blev vedtaget onsdag aften, i forhold til budgetforslaget, er 100.000 kroner til nye knallerter til Glostrup Ungdomsskole. Skolen har fået stjålet alle de knallerter, som den normalt bruger til undervisning.

Glostrup Kommune er selvforsikrende på beløb i den størrelsesorden, men for Glostrup Ungdomsskole er det mange penge at skulle finde på eget budget. Skolens bestyrelse pegede derfor i sit høringssvar på, at det var nødvendigt med en tillægsbevilling, hvis de skal opretholde undervisningen.

Piet Papageorge fremhævede netop knallerterne i sin tale, hvor han brugte dem som et eksempel på, at politikerne faktisk lytter, når der kommer høringssvar.

– Hvis det kan lade sig gøre at finde de penge i år, hvor vi har et to-årigt budget, så kan det altid lade sig gøre, sagde han.

Besparelse på ledelse

Der bliver lagt en ny pulje af besparelser ind på decentrale ledelser. Den er på en halv million næste år, og to millioner i 2022 og frem. Der skal reduceres via digitalisering og forenkling af de administrative opgaver. Der skal også ses på, om der er administrative opgaver, der kan bortfalde eller reduceres.

Næsten alle decentrale enheder, der har sendt høringssvar, har argumenteret for, at det ikke skal være på deres område, der skal spares på ledelsen.

– Coronaen har gjort os klogere på, at vi kan gøre tingene smartere. Der er nogle opgaver, der kan løses anderledes. Der er også nogle administrative opgaver, der kan bortfalde. Vi opfatter det ikke som en serviceforringelse, siger Kasper Damsgaard.

Lavere sygefravær

Sygefraværet blandt de ansatte i Glostrup Kommune er faldet over de seneste par år. Derfor er der i budgettet en forventning om, at der årligt kan spares lidt over en million kroner på vikarbudgettet på kommunens dagtilbud.

Det har mange af dagtilbuddene kritiseret i deres høringssvar:

– Vi ser ind i en vinter i coronaens skygge, der vil lægge stort beslag på institutionens personale. Foruden de almindelige sæson-influenzaer forventer vi, at der løbende vil være personale hjemsendt til corona-test, samt at de restriktive krav til opdeling af børnene i mindre grupper vil sætte vores personale i en meget sårbar situation: Der skal kun én enkelt sygemelding til, før hele læsset vælter, når personalet er presset til det yderste. Vi ser ind i en vinter, hvor vi mere end nogensinde har brug for vikarer og ikke at vi beskærer i vikarbudgettet netop nu, skriver bestyrelsen for Hvissingegården

for eksempel i sit høringssvar.

Ifølge Kasper Damsgaard handler besparelsen om at tilpasse budgetttet til det forventede forbrug.

– Hvis de penge ikke var blevet brugt sidst på året, ville de tilgå kommunekassen. Vi synes, det er vigtigere, at pengene bliver brugt på velfærd. Og så må vi se, om administrationens forventning holder stik. Jeg har da en forventning om, at det stadig bliver dækket, hvis der er behov for vikardækning. Der skal ikke sidde nogen børn uden en pædagog, fordi der ikke er flere penge tilbage i vikarbudgettet, siger han.

Ingen skattestigning

På grund af udligningsreformen var der mulighed for, at Glostrup Kommune kunne hæve skatten med 0,1 procent i 2021 og 2022. Det valgte forligspartierne ikke at gøre.

Forudsætningen var dog, at andre kommuner sætter skatten ned. Det er ikke sket i samme omfang som skattestigningerne, derfor er Glostrup Kommune nødt til at sætte en pulje på otte millioner kroner af til at dække en forventet ”bøde” fra regeringen til kommunerne.

– Det er en hjørnesten for Venstre, at personskatten ikke skal stige. For Venstre er det god borgerlig politik at kigge indad i sin administration og opgaveløsning, mens det kun er absolut sidste udvej at skulle ud og grave flere penge op ad lommen på byens borgere. Grundlæggende mener vi, at det også er velfærd at have økonomisk råderum og overskud til at kunne invitere sin familie i Glostrup Bio, i svømmehallen eller på Flammen eller sushi, sagde Piet Papageorge, der havde sin første budgettale som gruppeleder for Venstre.

Lars Thomsen (Bylisten) foreslog en skattestigning på de 0,1 procent de næste to år. Det vil samlet give fire millioner ekstra i 2021, og otte millioner i 2022 og frem. For dette stemte Bylisten, Enhedslisten og SF med i alt tre stemmer.

Ingen budgetforslag

Fire partier står udenfor budgetforliget. Det er SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten. Sidste år fremlagde de alle budgetforslag. Det var der dog ikke nogen af dem, der gjorde i år. Det blev bemærket ved flertallet.

– Det er let som opposition at sidde og sige, at man vil give penge til alt. Men sådan er virkeligheden ikke. Det ved I også godt. Det ville have været seriøst, hvis I var kommet med et budgetforslag, sagde Hanne Nielsen (S) henvendt til Lars Thomsen og Dan Kornbek Christiansen.

De svarede begge, at de mener det ville være spild af tid at fremlægge et budgetforslag.

– Der er en grund til, at man ikke lægger det frem, når der allerede er indgået en aftale. Så er det lidt at spilde folks krudt at lægge det frem, sagde Dan Kornbek Christiansen.

– Sidste år fremlagde Bylisten et fuldt finansieret budget for 2020. Der står der, hvor vi skærer ned. Vi fjernede for eksempel hele vikarpuljen og brugte den på at ansætte folk i daginstitutionerne. Vi har fået at vide, at det her er et to-årigt budget. Med fuldtidsstilling og eget firma er det svært at sætte sig hen og lave noget, som man ved intet er værd, fordi det bliver smidt ud. Derfor var mit budget sidste år også et to-årigt budget, sagde Lars Thomsen.