Brøndbys vilde vesten fylder 100 år

Den 15. oktober 2020 kan Grundejerforeningen Vesterled fejre 100 års jubilæum. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. Villakvarteret Vesterled var det første store område i Brøndby, der blev bebygget udenfor landsbyerne Brøndbyøster og Brøndbyvester. I dag er det 100 år siden, at Grundejerforeningen Vesterled blev stiftet

Af Robert Hendel

I dag er Vesterled i Brøndbyvester et attraktivt villakvarter. Sådan har det ikke altid været. For 100 år siden, den 15. oktober 1920, blev Grundejerforeningen stiftet på en generalforsamling i København, hvor de fleste af grundejerne dengang boede.

Det var det første store område i Brøndby, der blev bebygget udenfor landsbyerne i Brøndbyøster og Brøndbyvester, og det lignede mest en pløjemark med, og infrastrukturen var i de første årtier mangelfuld.

Beboerne havde ikke et specielt godt ry blandt kommunens øvrige indbyggere, der betragtede Vesterled som det vilde vesten på grund af den ufuldstændige infrastruktur, hvor veje, vand, kloak og elektricitet var en mangelvare. Det rygte varede helt frem til 1960’erne.

Billig jord

Det var Hans Lundbeck, som var journalist ved Dagbladet Social-Demokraten, der i 1920 fik ideen om at udstykke Vesterled som en haveby. Det havde han gjort tre steder i København i årene forinden. Havebyen skulle fungere som et lille landsbysamfund med veje, butikker, skole og kirke.

Den jord, der siden blev til Vesterled, var marker fra gården Ragnesminde. Hans Lundbeck kontaktede den daværende godsejer, som var særdeles interesseret i at sælge, da han var i pengenød.

Da jorden blev udstykket, valfartede folk fra København til Vesterled for at få fat i den billige jord. Det lykkedes dog aldrig at få solgt hele den planlagte udstykning, og den resterende jord blev senere til det industriområde, der i dag er kendt som Ragnesminde erhvervsområde.

Nazister holdt til i Vesterled

Under krigen spillede Vesterled også en central rolle. Det danske nazistparti havde indrettet en base i et nedlagt gartneri i Brøndbyvester, mens et fremtrædende medlem af partiet havde en købmandsforretning i Vesterled på hjørnet af Nordporten og Søndre Ringvej.

Det var i denne købmandsforretning, at nogle frihedskæmpere fra modstandsgruppen BOPA forsøge at likvidere indehaveren den 7. april 1945.

Attentatforsøget gik imidlertid galt og endte med, at købmanden i selvforsvar dræbte en af frihedskæmperne med et skud i panden.

Modstand mod nyt ældrecenter

Grundejerforeningen Vesterled har siden 2018 kæmpet imod det planlagte byggeri af kommunens nye ældrecenter, som skal erstatte Gildhøjhjemmet, som ifølge kommunen er ikke er fulgt med tiden.

Grundejerne frygter, at ældrecentret vil fylde hele Vesterledparken. De mener, at det er et af kommunens sidste grønne områder, der ryger. Samtidig mener grundejerforeningen ikke, at naboerne er blevet hørt i tilstrækkelig grad.

Det er kommunen dog ikke enig i. Her mener man tværtimod, at der under hele planlægningen af byggeriet har været lagt vægt på en tæt dialog med naboerne til det nye ældrecenter, der forventetes at gå i gang i slutningen af 2022 og være klar til indflytning i 2024.

I Vesterled finder man også Sognets Dagligstue, hvor folk i 20 år kigget forbi for at spille banko eller kort eller høre foredrag om alverdens emner.

Tidligere har Grundejerforeningen markeret runde jubilæer, men på grund af corona-situationen er den store 100-årsfest udsat til foråret 2021.