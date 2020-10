Bred enighed: Nu er Brøndby-budgettet blåstemplet

Alle seks partier skrev i september under på den budgetaftale, der blev vedtaget onsdag eftermiddag. Fra venstre er det Tom Bech Frederiksen (DF), borgmester Kent Magelund (S), Jan Lundquist (V), Said Mo El Idrissi (RV), Vagn Kjær-Hansen (SF) og Steen Andersen (EL) Foto: Robert Hendel. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Kommunalbestyrelsen i Brøndby har onsdag eftermiddag vedtaget den budgetaftale, som alle partierne på rådhuset underskrev i september

Af Robert Hendel

Der er bred politisk enighed om, hvordan Brøndby Kommune skal bruge penge i det kommende år.

Det blev slået fast onsdag eftermiddag, da kommunalbestyrelsen på et møde endeligt vedtog den budgetaftale, der blev underskrevet på rådhuset i Brøndby den 10. september.

Aftalen skal ifølge Borgmester Kent Magelund (S) sikre, at der både er plads til investeringer i velfærd og i byudvikling. Investeringerne ligger i tråd med kommunens nye strategi, Brøndby 2030, der blandt andet har klima og uddannelse som omdrejningspunkt.

– Jeg er som borgmester rigtig glad for, at det er en enig kommunalbestyrelse, der står sammen om det nye budget, indledte borgmesteren onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

Han mener, at budgetforliget er endnu et eksempel på et godt samarbejde på tværs af partierne, hvor borgerne høster gevinsten af, at der bliver fundet fælles løsninger trods politiske forskelle.

– Alle partier har sat deres tydelige aftryk, lød det fra borgmesteren, der fremhævede tre ting i budgettet.

I 2021 har kommunen ifølge Kent Magelund et historisk højt anlægsniveau på 182 millioner kroner. Det skal blandt andet være med til at sætte gang i en økonomi, der er hårdt mærket af coronakrisen.

Kent Magelund fremhævede også væksten i servicerammen:

– Med det nye budget kan vi bevare det gode serviceniveau, vi har i kommunen. Vi kan følge med udviklingen og væksten i demografien, og der er blevet plads til flere vigtige velfærdsindsatser.

Borgernes fortjeneste

Borgmesteren er især glad for, at der er fundet penge til indsatsen for at nedbringe fraværet i kommunens skoler. Det er der afsat 2,5 millioner kroner til om året.

– Det er helt afgørende, at vi får gjort noget ved det område, så flere unge i Brøndby senere lykkes med en ungdomsuddannelse, lød det fra Kent Magelund på onsdagens møde.

Årets budgetaftale er den første efter vedtagelsen af kommunens nye, langsigtede strategi, Brøndby 2030. Her er især klimaet i fokus. I 2021 og 2022 er der afsat 800.000 kroner til grøn omstilling.

Ifølge borgmesteren er det Brøndby-borgernes fortjeneste, at netop klimaet er på dagsordenen i den nye plan for, hvor Brøndby skal være om 10 år.

Klimaindsatsen er noget, som har stået højt på SF’s ønskeseddel til årets budgetaftale.

– Rigtig mange borgere markerede, at det var det allervigtigste, når de blev spurgt. Inden da var vi ikke så mange, der havde det på tavlen til strategien frem mod 2030, men nu er det med, og jeg kan jo høre, at alle er enige om, at det også er det rigtige, sagde Vagn Kjær-Hansen (SF), der også glæder sig over, at der er fundet penge til bedre normeringer og byggerierne i Brøndbyvester, der tæller en ny daginstitution til 24 millioner kroner, udvidelsen af Brøndbyvester Skole, som ventes at koste kommunen 30 millioner kroner i 2021 og opførelsen af det nye ældrecenter i Vesterled, som der næste år er afsat syv millioner til at begynde med.

Samtidig er Vagn Kjær-Hansen tilfreds med, at der er blevet fjernet en række for SF ikke så behagelige spareforslag.

Alle føler sig hørt

For Dansk Folkeparti er der et par steder i budgettet, hvor partiet har fået sat sit aftryk.

– Der er blevet lyttet med et halv øre til vores forslag om at fjerne besparelser på ældreområdet samt at gennemgå SSP-samarbejdet med henblik på nødvendige justeringer, konstaterede Allan Runager (DF), der også udtrykte, at han havde håbet på at kunne få mere af partiets kernepolitik til at skinne igennem i budgettet.

Enhedslisten var for andet år i træk med i aftalen om budgettet for det kommende år. Det skyldes blandt andet et godt samarbejde partierne imellem, der har været med til at sætte en fælles retning for kommunen.

– Der var meget, som kunne gøres bedre. Det ved vi alle sammen godt, sagde han og appellerede til, at der kommer mere fokus på forbedringer på socialpsykiatrien.

Jan Lundquist (V) glæder sig over, at der i budgettet også er fokus på nogle af Venstres mærkesager.

– Det er også glædeligt, at der endeligt udvikles en erhvervspolitik i kommunen, så vi fremover kan tiltrække nye virksomheder samt fastholde og støtte de virksomheder, der allerede har adresse i Brøndby, lød det fra Jan Lundquist, der også ser frem til udvidelserne af Brøndbyvester Skole og autismetilbuddet Lunten.

For Radikale Venstre er det især Brøndby Strand, der har fyldt i forhandlingerne. Det fortalte Kadir Okutan (RV), der vikarierede for partiets sædvanlige repræsentant i kommunalbestyrelsen, Said Mo El Idrissi.

Kadir Okutan fremhævede især investeringen på 20 millioner kroner i den springhal, som bliver bygget i forlængelse af hallen på den gamle Søholtskole i Brøndby Strand. Den vil blandt andet forbedre forholdene væsentligt for den lokale gymnastikforening, som tæller 450 medlemmer.