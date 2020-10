Bød velkommen til seks nye statsborgere

Eric Clarke har nu både britisk og dansk statsborgerskab. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Seks personer blev torsdag i sidste uge danske statsborgere, da de var til grundlovscermoni

Af Jesper Ernst Henriksen

ed en lille ceremoni torsdag eftermiddag fik seks Glostrup-borgere officielt dansk statsborgerskab. Det er den såkaldte grundlovsceremoni, der også bliver kaldt håndtryksceremoni.

På grund af coronaen er kravet om et håndtryk dog suspenderet. Borgmester John Engelhardt tilbød dog at give dem hånden alligevel.

Det tilbud tog alle seks imod med brug af håndsprit.

– Det er en stor dag, det er officielt den dag, I får jeres danske statsborgerskab. Der følger nogle rettigheder med. Man har ret til at opholde sig og arbejde her, man kan få et dansk pas. Jeg har selv rejst rigtig meget rundt i verden, her gør et dansk pas det meget nemmere. I får mulighed for at stemme til folketingsvalg, og I har mulighed for at stille op og præge det land, I bor i, sagde borgmesteren til de nye statsborgere.

En af de nye statsborgere er Eric Clarke. Han har også et britisk statsborgerskab men har valgt at også blive dansk statsborger efter Brexit.

– Det er 100 procent på grund af Brexit, og de usikkerheder, der følger af det. Jeg har boet i kommunen i 20 år og i Danmark i 35, det har aldrig betydet noget før. Det eneste, jeg ikke kunne, var at stemme til Folketingsvalget, siger han.

En anden ny dansk statsborger er Teresa Langgård. Hun kommer fra USA og har boet i Danmark i 33 år.

– Jeg skal bo her resten af mit liv, så synes jeg, det er vigtigt at blive dansk statsborger, siger hun.

Hun bevarer også sit amerikanske statsborgerskab, så hun for eksempel kan stemme ved det kommende præsidentvalg.

Begge de to har oplevet en lang proces med at blive danske statsborgere.

– Fra jeg tog beslutningen til i dag er der gået næsten fem år, siger Eric Clarke.