Bliv klogere på leasing

SPONSORERET INDHOLD: Når jeg siger leasing er det første du tænker på med garanti leasing af en bil. Men leasing kan faktisk være meget mere, og i dag vælger flere og flere virksomheder at lease eksempelvis IT-udstyr, kontorartikler og meget mere.

Af SPONSORERET INDHOLD

For gøre dig lidt klogere på leasing har vi her samlet et par gode råd, samt punkter du og din virksomhed bør være opmærksomme på, inden i går i gang med lease.

Fordelene ved leasing

Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse af købe IT-udstyr, særligt hvis man gerne vil være på forkant med tidens mange tendenser. For den teknologiske udvikling sker med 100 km. i tiden, og det bliver derfor hurtigt dyrt, hvis I skal skifte IT-udstyr flere gange om året. I stedet kunne I vælge leasing. På den måde binder I jer ikke til udstyr, men får mulighed for at skifte som jeres behov ændrer sig.

Få frigjort likviditet gennem leasing, som kan bruges på andre dele af virksomheden, og på den måde vækste og udvikle din forretning samt dine produkter.

Rådgivning omkring leasing

Det kan virke en smule svært at finde rundt i de mange regler, som der også er inden for leasing. Det kan derfor være en fordel at kontakte dygtige konsulenter, som dagligt beskæftiger sig med leasing. På den måde kan du blive bekendt med dine og din virksomheds muligheder når det kommer til leasing, og samtidig sikre dig, at du får den mest fordelagtige løsning. Du kan dog stadig selv vælge mærket og leverandør at det produkt du ønsker at lease, men tag et par eksperter med på råd og sikre dig at du tager de rigtige valg, når det kommer til leasing.

Værd at vide om leasing

Når du leaser et produkt, eksempelvis IT-udstyr, så betaler du og virksomhed for retten til at bruge udstyret. Det vil altså sige, at selvom det ikke er jer, der ejer udstyret, så står det til jeres rådighed 24/7.

Skift efter behov. Men leasing binder du dig ikke til et type udstyr, men har i stedet mulighed for at skifte ud, som jeres behov ændrer sig. Kommer der eksempelvis nyt IT-udstyr på markedet, som du og din virksomhed vil have gavn af at få fingrene i, ja så kan du skifte til dette, når din første leasingaftale udløber.

Forskellige typer leasing

Leasing kan opdeles i to forskellige typer: Finansiel leasing og operationel leasing. Ved finansiel leasing betaler du som virksomhed for brugsretten, men leasingfirmaet ejer udstyr. Du indestår desuden for restværdien. Ved operationel leasing er det modsat leasingfirmaet, der indestår for restværdien.

Leasingafgiften er en del af jeres driftomkostninger, og kan derfor trækkes fra jeres regnskab og momsen kan ligeledes modregnes. Momsudlæget er ganske lille ved leasing, da den opdeles i små bidder, og fordeles over hele perioden.