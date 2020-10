Bliv en del af Danmarks største pensionsmæglervirksomhed

SPONSORERET INDHOLD: Leder du efter nyt job inden for finans- eller pensionssektoren? Så er du kommet til det helt rette sted.

APC Forsikringsmæglere søger dygtige folk, og det kan du læse meget mere om her i denne artikel, hvor du også kan blive klogere på, hvad APC Forsikringsmæglere er for en virksomhed, og hvordan du eventuelt vil kunne hjælpe de mange danskere, der har en pensionsopsparing, med at få mest muligt ud af deres midler.

APC Forsikringsmæglere – Danmarks største pensionsmægler

APC Forsikringsmæglere er Danmarks største pensionsmægler. Der er tale om en virksomhed, der har specialiseret sig i at rådgive danskerne om deres pensionsopsparinger, så de på den måde kan hjælpe dem med at få mest muligt ud af deres pension.

Det sker blandt andet ved at rådgive dem omkring deres nuværende pensionsforhold og sammenligne den nuværende løsning med andre mulige pensionsløsninger, hvor de for eksempel vil kunne spare mange penge på høje gebyrer og skjulte omkostninger. Dermed vil kunderne i sidste ende kunne få flere penge til dem selv, den dag de vælger at forlade det danske arbejdsmarked til fordel for pensionisttilværelsen.

Sandheden er nemlig, at der er utrolig mange danskere, der ikke får det mest optimale ud af deres pensionsopsparing, selvom de hver måned indbetaler penge til deres pensionsselskab. Det skyldes blandt andet, at de ikke får uvildig rådgivning gennem deres pensionsselskab, men det kan de i stedet for få ved at være kunde hos APC Forsikringsmæglere.

Hvad kan APC Forsikringsmæglere tilbyde som arbejdsplads?

Der er mange gode grunde til, at det kan være relevant for dig at søge job hos APC Forsikringsmæglere. Det kan for eksempel være, at du allerede i dag arbejder i et pensionsselskab eller en bank, og det kan være, at du ikke her føler, at du kan tilbyde kunderne den rette og uvildige rådgivning, som din moral fortæller dig, at du bør give omkring alternative løsninger i markedet.

APC Forsikringsmæglere tilbyder blandt andet en stabil og en yderst professionel arbejdsplads, hvor der er rigtig gode muligheder for at gøre karriere inden for forsikringsbranchen – det gælder både i Danmark og i Spanien. Det kan dermed også være en mulighed for dig for at komme ud og opleve en anden hverdag i et varmere klima.

Derudover vil du deltage på APC Academy, hvor du vil modtage grundig oplæring i forskellige salgsteknikker, og du vil også modtage den pensionsfaglige undervisning, som er nødvendig for at have den rette viden inden for faget.

Du får de måske bedste indtjeningsmuligheder i markedet med en performancebaseret tilgang til belønning.

Gør en forskel for de danske arbejdstagere

APC Forsikringsmæglere har et unikt koncept i form af deres uvildige rådgivning og deres brede portefølje af forskellige løsninger, som de kan tilbyde deres kunder. Derfor får du også en særlig mulighed for at gøre en stor forskel for de danske arbejdstagere, der har en pensionsopsparing som i dag ikke er optimal investeret i forhold til kundens præferencer og/eller i forhold til omkostningsniveauet.

Sammen med dygtige kollegaer vil du kunne hjælpe danskerne med at få mere ud af deres pensionsmidler, uden at de selv skal til at betale mere til deres pension hver måned. Du vil blandt andet kunne hjælpe kunderne med at slippe fri fra pensionsjunglen og de ofte høje gebyrer, som kan være svære at gennemskue for menig mand.

Mange danskere ved nemlig desværre ikke, at de potentielt set kan gå glip af rigtig mange penge, hvis det viser sig, at de ikke har den rette pensionsordning i forhold til deres specifikke behov og ønsker. Ved at få optimeret deres nuværende pensionsordning kan de dog få frigivet ekstra midler, som de kan bruge til at forsøde tilværelsen, når de en dag velfortjent kan trække sig tilbage fra det danske arbejdsmarked.