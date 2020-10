Blev drillet af bundproppen: Ærgerligt pointtab til effektive gæster

Miqdad Hussain Jan og resten af BSI-mandskabet smed to vigtige point i hjemmekampen mod rækkens absolutte bundhold, Ballerup BK. Arkivfoto: Robert Hendel

SPORT. BSI måtte nøjes med uafgjort, da rækkens bundprop var på besøg. Hjemmeholdet burde dog have vundet kampen stort

Af Robert Hendel

Det var nok de færreste, der havde brokket sig, hvis BSI i weekenden havde vundet med 4-5 mål, da bundholdet Ballerup BK søndag kom på besøg. Men det var bare ikke BSI’s dag.

Holdet fik allerede fra morgenstunden en skidt optakt til kampen, da holdets træner måtte melde afbud. Og for at gøre ondt værre blev anfører Lukas Clifford Nicholson udgå med en lyskeskade efter fem minutters spil.

BSI-spillerne fik dog bearbejdet modgangen, og efter 20 minutter sendte Olcay Mustafa Uysal bolden i mål til 1-0. Der gik dog kun otte minutter, før gæsterne fra Ballerup havde udlignet på deres første mulighed, et frispark fra omkring 35 meter, hvor Mahir Hodzic i BSI-målet måske burde have taget bolden.

10 minutter senere kom gæsterne foran. Det var hamrende effektivt af Ballerup BK, for det var de to eneste chancer, gæsterne havde i hele opgøret.

BSI fik aldrig gang i spillet, der flød for langsomt, og skarpheden manglede i angrebet.

Det lykkedes dog Miqdad Hussain Jan at få udlignet for BSI et kvarter før slutfløjtet, og i sidste minut kunne hjemmeholdet have snuppet alle tre point, da bolden dansede på Ballerup BK’s målstreg. Ind kom bolden dog ikke, og derfor måtte BSI afgive point til rækkens absolutte bundprop, der inden weekenden ikke havde fået point i turneringen.

– Vi skaber et hav af chancer og flere af dem er på et niveau, hvor bolden bare skal prikkes ind. Et virkelig ærgerligt pointtab, siger BSI-anfører Lukas Clifford Nicholson.

I næste uge får holdet chancen imod rækkens andet bundhold, når B.77 onsdag den 21. oktober besøger Langbjergskolen i Brøndby Strand.