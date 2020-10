Anfører: Sidste uges kollaps var en engangsforestilling

Theresa Eslund og Brøndby måtte nøjes med 0-0 imod FC Nordsjælland i weekenden. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby havde en grim plet, der skulle vaskes væk. Det lykkedes imod FC Nordsjælland, selvom det kun blev til et point, mener anfører Theresa Eslund

Af Robert Hendel

Efter to kampe, hvor defensiven har lukket syv mål ind, holdt Brøndby omsider nullet igen i weekenden, da FC Nordsjælland kom på besøg.

– Det vigtigste var at få visket sidste kamp væk. Det synes jeg, at vi gjorde i dag, sagde anfører Theresa Eslund efter kampen med henvisning til sidste uges sammenbrud mod HB Køge, som hun betragter som en engangsforestilling.

Brøndby-kaptajnen mener dog, at der er plads til forbedring, selvom det er svært at være utilfreds med at have holdt nullet.

– Vi giver dem stadigvæk nogle få store chancer, men heldigvis har vi en dygtig keeper, som er klar, når vi har brug for hende, lød det fra Theresa Eslund.

Selvom det heller ikke lykkedes for Brøndby at få puttet bolden i kassen, ser Theresa Eslund fortrøstningsfuldt frem mod de sidste tre kampe.

– Det er et spørgsmål om at at få selvtilliden tilbage. Det kommer tit sammen. Lige nu har vi en lille modgang, og første skridt var at få energien tilbage og skabe chancerne, sagde anføreren, der er sikker på, at holdet inden for de næste 14 dage har indstillet sigtekornet bedre, når Brøndby besøger de forsvarende danske mestre fra Fortuna Hjørring den 31. oktober.

Brøndby ligger stadigvæk nummer et i tabellen og kan glæde sig over, at pointtabet mod FC Nordsjælland ikke får betydning for afstanden ned til nummer, da HB Køge smed point i Kolding. Det er dog ikke noget, som Theresa Eslund lægger ret meget i.

– Vi har mest fokus på os selv, men det er da fint, når de andre også rammer et bump på vejen, lød det fra Theresa Eslund.