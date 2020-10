10 mål på udebane: Storsejr sender Brøndby videre i pokalen

Lærke Dreyer scorede for Brøndby i storsejren over B.93 i Sydbank Kvindepokalen onsdag aften. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndbys fodboldkvinder er i kvartfinalen i årets pokalturnering efter en kæmpesejr på 10-1 på udebane mod B93

Af Robert Hendel

Der er stor niveauforskel fra toppen af Gjensidige Kvindeliga til toppen af kvindernes 1. division. Det måtte B.93 sande, da Brøndbys bedste fodboldkvinder kom på besøg på kunstgræsbanen bag Østre Gasværk, og det blev et yderst målrigt opgør.

Mille Gejl Jensen indledte målfesten efter fire minutter. I det ottende minut fordoblede Pernille Larsen gæsternes føring. Nanna Christiansen kom på tavlen, da hun omsatte et straffespark efter et kvarters spil, og to minutter senere blev Pernille Larsen dobbelt målscorer. Det blev derfor aldrig rigtigt spændende denne onsdag aften på Østerbro.

Nanna Christiansen var dog ikke færdig med at score mål. Først bankede hun bolden flot i kassen efter et frispark, og fire minutter senere udnyttede hun et koks i hjemmeholdets forsvar.

Kort før pausen lykkedes det dog Linnea Louise Borbye at få reduceret for hjemmeholdet, der inden pausefløjet havde hentet bolden ud af eget net seks gange.

Brøndby-kvinderne var dog ikke færdige med at score mål, og Nanna Christiansen scorede 12 minutter inde i anden halvleg sit fjerde mål i kampen.

Anfører Theresa Eslund blev dobbelt målscorer i slutningen af kampen, da hun efter 77 minutters spil lobbede bolden i mål. Blot fire minutter kom Lærke Dreyer på tavlen, inden Theresa Eslund kort før tid scorede sit andet mål til slutresultatet 10-1 til Brøndby.

Dermed er Brøndby blandt de sidste otte hold i denne sæsons udgave af Sydbank Kvindepokalen.