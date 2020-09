Lene Abros have er vild med vilje - det giver plads til biodiversitet og masser af insekter. Foto: Rune Abro

GLOSTRUP På søndag skulle der have været Naturens Dag, men det officielle store arrangement er aflyst. I stedet inviterer DN Glostrup til en mini-event i en privat have, der er mindre plejet end de fleste - helt med vilje

Af Jesper Ernst Henriksen

Glostrup Kommune bliver et mere og mere vildt sted at bo. Offentlige arealer får lov at gå i blomst, og haveejere opfordres til at droppe giften og give vilde blomster og insekter en større chance.

Dette og meget andet skulle have været i fokus på den årlige Naturens Dag i Ejby Mose. Men den er aflyst i Glostrup på grund af corona.

Danmarks Naturfredningsforening Glostrup afdeling afholder sammen med Foreningen Praktisk Økologi en slags erstatning i miniformat i Ejby Mose samt et Åben Havelåge arrangement lige over for mosen. Her vil der være mulighed for havevandring i Lene Abros specielle have, hvor der blandt andet er 14 høns. Man kan gætte på, hvilke af de syv hønniker, der er fire måneder gamle, der bliver til enten høne eller hane. Over en kop te af havens urter snakker vi om relevante haveemner, og du kan høre om Naturfredningsforeningens arbejde i Glostrup.

I mosen er der leslåningmed Carsten og Aksel.

FAKTA Program

Klokken 10 til 12: Leslåning på kælkebakken i Ejby Mose (parkering ved Ejbyhallen)

Klokken 12 til 15 Åben Havelåge Mosetoften 7 (parkeringspladser ved nr. 7)

Gratis arrangement

Arrangør: Naturfredningsforeningen i Glostrup

Vi holder afstand. Medbring håndsprit og dit eget krus