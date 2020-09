Vanvittigt comeback i Vallensbæk

Cheftræner Dennis Nordenbøl og anfører Philip Folmand synger for, i sejrssangen i omklædningsrummet. Foto: Christian Pedersen

SPORT. Nede med 0-2 så det sort ud for Vallensbæk IF, men kort før tid vendte de gulblusede et truende nederlag til en sejr i opgøret mod hidtil ubesejrede VB1968

Af Robert Hendel

Fire nederlag i træk har gjort ondt på Vallensbæk IF, der kæmper for at ende blandt de øverste syv hold i Sjællandsseriens pulje 1.

Lørdag tog de gulblusede spillere imod det ubesejrede tophold VB1968 med flere tidligere topspillere i truppen. Det kunne ses i begyndelsen af kampen, hvor gæsterne stod solidt i forsvaret, mens offensiven især i højre side var giftig for hjemmeholdet, der dog formåede at holde Værebro-holdet fra at score.

Vallensbæk sad mest på bolden i første halvleg, men farligt blev det ikke rigtigt, og de to hold gik derfor til pause med nul mål hver.

Cheftræner Dennis Nordenbøl var langt fra tilfreds med det chancefattige spil trods et massivt spilovertag.

Anden halvleg begyndte, som første halvleg sluttede. Vallensbæk havde overtaget, men skabte ikke nok fremad banen. En gentagelse af de seneste kampe, hvor spillet har været fint, men skarpheden bare har manglet til stor frustration for Vallensbæk-holdet.

Et kvarter inde i anden halvleg kobinerede VB1968 sig fint igennem i højre side, og det endte med, at Victor Mariendal Andersen sikkert kunne sende kuglen i kassen.

Syv minutter senere gik det galt for hjemmeholdet igen. Et frispark blev halvklaret af Vallensbæk-keeper Bo Kampmann Lassen, men desværre for hjemmeholdet endte bolden for fødderne af Mahdi Bazara, der let kunne bringe VB1968 foran med to mål.

Vallensbæk-træner Dennis Nordenbøl reagerede resolut efter scoringen. Forsvarsklippen Thomas Faurby blev sendt frem for at skabe ravage i modstanderens straffesparksfelt og jagte en reducering.

Den offensive satsning viste sig at være godt givet ud. 10 minutter før tid lykkedes det netop Thomas Faurby at få bolden i kassen.

Lugtede blod

Scoringen til 1-2 så ud til at ryste gæsterne fra Værebro, som i slutningen af kampen var begyndt at virke trætte. Det udnyttede Vallensbæk til at lægge yderligere pres på udeholdets defensiv, og fire minutter senere bragte Emil Skoubo Nielsen balance i regnskabet med et ordentligt drøn fra kanten af feltet.

2-2 mod et af topholdene i rækken ville normalt være godkendt for oprykkerne fra Vallensbæk, men spillerne i gult lugtede blod.

Værebro-spillerne virkede groggy, og et minut før tid fik Vallensbæk belønning for anstrengelserne, da Emil Skoubo Nielsen endnu engang kom på tavlen. På ni minutter var det lykkedes hjemmeholdet at vende et truende nederlag til en sejr – endda mod et af topholdene i rækken.

Cheftræner Dennis Nordenbøl ønskede ikke at tage nogen chancer i den resterende del af kampen. Vallensbæk-spillerne holdt dog gæsterne fra at komme til yderligere chancer.

Forløsningen var derfor stor, da dommeren efter syv minutters tillægstid fløjtede kampen af. Med de tre point bringer holdet sig op på en syvendeplads med ni point efter syv spillerunder – to pladser under Glostrup FK, som venter på Glostrup Stadion den 3. oktober.