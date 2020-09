Udligning og udvikling

DEBAT.

Af Jan Høgskilde (K) Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune

Så fik Vallensbæk sit budget og igen var det en samlet kommunalbestyrelse, der står bag. Budgettet bærer desværre præg af det fuldstændige urimelige beløb, Regeringen, Vestre og enkelte andre partier synes vi skal bidrage med, til trods for, at vi allerede betaler rigeligt i kommunal udligning og har en højere skat end andre kommuner i vores nærhed.

Samlet rammes vi af selve udligningen med kr. 16,7 mio., men derudover, rammes vi af to andre ændrede kriterier, ændret kriterium for udlændinges uddannelsesniveau kr. 9,4 mio. og ændring vedr. demografiske kriterier kr. 3 mio. og dermed samlet kr. 29,1 mio. når udligningen er endeligt gennemført. Samlet svarer de 29,1 mio. kr. til ca. 1% i skattestigning, som Regeringen, Venstre og øvrige partier bag forliget mener Vallensbæk sagtens kan undvære. Og det var ikke fordi konservative ikke ville forhandle, men det er jo ingen skam ikke at medvirke til et forlig, når man bliver smidt ud.

I 2021 betyder indfasningen af udligningen, at vi skal finde 15,9 mio. kr. frem mod de 29,1 mio. kr. i 2025. De 15,9 mio. kr. svarer til en skattestigning på 0,55% – og det er så forklaringen på, at vores skat stiger med de 0,5%. Den resterende del op til de 29,1 mio. kr. kan så findes enten ved at betale mere i skat, finde besparelser, eller udvikle kommunen. Det betyder i al sin enkelthed flere indbyggere at dele regningen med. Derfor er det glædeligt, at alle tre partier anerkender denne nødvendighed. Ingen vil spare sig til de 13,2 mio. kr. der mangler, for det ville kunne mærkes på serviceniveauet.

Men den samlede bundlinje er altså, at vi er nød til at udvikle kommunen med nye borgere, om vi ikke skal hæve skatten eller sænke serviceniveau. Så enkelt er det – og godt en samlet kommunalbestyrelse kan se det og handler herpå.