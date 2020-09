Tre personer sigtet for snyd med hjælpepakker

Det kan koste en tur i retten at snyde med hjælpepakkerne under corona-nedlukningen. Arkivfoto: Robert Hendel

GLOSTRUP. Det kan komme til at koste et rengøringsfirma fra Glostrup en bøde på to millioner kroner, at de forsøgte at snyde sig til en halv million kroner fra hjælpepakkerne under corona-nedlukningen

Af Jesper Ernst Henriksen

Tre personer fra to firmaer i Glostrup skal en tur i retten for at have fusket med hjælpepakkerne under corona-nedlukningen.

I den første sag er en 36-årig direktør for et rengøringsfirma fra Glostrup tiltalt for, at have forsøgt at få udbetalt knap en halv million kroner fra Erhvervsstyrelsen, ved at ansøge om lønkompensation for tre personer, som ikke var ansat i firmaet.

Ifølge tiltalen blev de urigtige ansøgninger sendt til Erhvervsstyrelsen i starten af april og starten af maj i forsøget på at få del i hjælpepakken til imødegåelse af skadevirkningerne ved corona-epidemien.

I denne sag er forholdene begået efter, at der skete en strafskærpelse på området. Derfor nedlægges der påstand om en skærpet tillægsbøde på 4 gange det unddragne beløb.

I den anden sag er to mænd på 23 år og 26 år tiltalt for uberettiget, at have forsøgt at få udbetalt over 270.000 kr. fra Erhvervsstyrelsen. Ifølge tiltalen skete det ved hjælp af falske lønsedler fra de to mænds byggefirma i Glostrup. Også her handlede ansøgningerne om at få del i corona-hjælpepakkerne.

– Der er tale om to sager, hvor anklagemyndigheden vurderer, at personer har forsøgt at snyde sig til de corona-hjælpepakker, som er oprettet i en krisesituation for at holde hånden under dansk erhvervsliv. Det er sager, som vi i anklagemyndigheden ser på med største alvor, siger specialanklager Britt Hansen.