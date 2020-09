Tjek dine faste udgifter og find ud af om du kan spare penge

SPONSORERET INDHOLD: De fleste har en del faste udgifter om måneden, men har måske ikke helt et overblik over, hvad de egentlig bruger deres penge på.

Der kan være mange penge at spare, hvis du ikke har styr på, hvad du egentlig betaler for, og om du kunne få den samme ydelse billigere, og måske endda bedre, et andet sted. Læs videre her, og bliv mindet om hvilke faste udgifter du måske kan spare penge på.

Mobil og internet

Begge dele er uundværligt efterhånden, men det betyder ikke at du nødvendigvis skal betale det hvide ud af øjnene for dit mobilabonnement og dit internet. Der findes et hav af forskellige abonnementer til din mobiltelefon, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er det rette for dig. Mangler du et godt overblik over de forskellige abonnementer, kan du tjekke https://mobilabo.dk/billig-mobilabonnement og hurtigt få styr på, om der er penge at spare for dig.

Tag også at tage et kig på de forskellige udbydere af internet. Der kan være begrænsninger i forhold til hvilke udbydere der er tilgængelige der hvor du bor, men hvis du har et valg mellem flere udbydere, så tag et kig på hvilken der har den bedste pris i forhold til dit behov.

Forsikringer

Der kan være rigtig mange penge at spare på dine forsikringer. Om du kun har ulykkes- og indboforsikring, eller du har den helt store pakke med eksempelvis rejse-, hus-, og bilforsikring oveni, kan der være stor forskel på priserne hos de forskellige selskaber. Sammenlign priserne, og se om det kan gøres billigere end det du har nu. Husk også at samle dine forsikringer et sted – der er ofte rabat at hente, hvis du har alle dine forsikringer ved det samme selskab.

Streamingtjenester

Netflix, Viaplay, Disney+, Cmore og så videre og så videre. Listen er lang, de mange streamingtjenester har efterhånden overtaget fuldstændig for de normale TV-pakker. Har du også abonnement hos flere forskellige streamingtjenester, så tag lige at få et overblik over dem, og vurder hvor meget du egentlig bruger dem. Det kan godt være, at det kun er tres kroner her, og halvfjerds kroner der, men det løber hurtigt op, og der er ingen grund til at smide penge væk på streamingtjenester du alligevel ikke får brugt.

Mens du er igang, kan du jo overveje om du overhovedet skal have din normale TV-pakke. Hvis du primært ser film og serier på streamingtjenester, kan du måske ligeså godt afmelde din TV-pakke og spare gode penge der.