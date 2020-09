Tag på camping i dit nærområde

SPONSORERET INDHOLD: Du behøver hverken tage til Sverige eller Norge for at få en god naturoplevelse.

Der er masser af gode campingmuligheder i Danmark, og mange af dem findes sandsynligvis også i dit nærområde! Vi er i de seneste par år blevet mere og mere opmærksomme på, hvor healende en ferie i naturen kan føles, og derfor er der i dag masser af steder i Danmark med fri teltning og shelterpladser, du frit kan benytte dig af. Hvis du er klar til at komme afsted på camping i dit nærområde, kan du læse videre i denne guide for at få mere information.

Det korrekte udstyr

Selvom du ikke skal særligt langt væk på camping, er det vigtigt, at du har det rigtige udstyr med dig. Hvad du skal pakke afhænger selvfølgelig lidt af, hvor lang tid du skal være væk og hvilken type ferie, der er tale om. Hvis du planlægger at sove i shelter, er der for eksempel ikke nogen grund til at tage telt med. Men der er stadig en masse campingudstyr, som stort set altid er brugbart. Du kan for eksempel tage en trangia med dig, så du har mulighed for at få varm mad. Soveposer og liggeunderlag er selvfølgelig også nødvendige, hvis du vil på en tur med overnatning.

Shelterpladser

Shelterpladser er en rigtig god mulighed for dig, der ikke har lyst til eller mulighed for at tage telt med. Du har for eksempel mulighed for at tage på tur i Vallensbækmose, hvor du kan finde et shelter for enden af Vandskisøen. Hvis du har mod på at tage lidt længere væk, kan du også besøge naturcenteret Quark i Hvidovre, hvor der også er shelters, som du har mulighed for at reservere. Her kan du samtidig kigge på får, høns og køer og trækæmpen Bakke Top Trine, der er lavet af kunstneren Thomas Dambo.