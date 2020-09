Svanholm tabte topopgør

Svanholm tabte knebent i topopgøret mod gæsterne fra Skanderborg. Foto: Robert Hendel

SPORT. De lokale cricket-helte fra Svanholm måtte se sig slået knebent i topopgøret mod Skanderborg

Af Robert Hendel

Vejret var temmelig omskifteligt, da Svanholm Cricketklub tog imod Skanderborg i et vaskeægte topopgør. Begge mandskaber har ambitioner om at vinde danmarksmesterskabet, og det blev et tæt opgør, som gæsterne trak sig sejrrigt ud af, selvom Svanholm havde chancen for at tage sejren.

Nederlaget er Svanhoms første i turneringen, der føres af rivalerne fra KB. I næste weekend møder Svanholm netop ubesejrede KB i et opgør, der kan afgøre, hvor medaljerne bliver placeret.