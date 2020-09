Stigende søgning til Vestervangskolen

Kom og vær med, er Vestervangskolens nye slogan. Det har flere børn gjort i år. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP Vestervangskolen var noget mere populær i år, hvor 34 elever startede i 0. klasse, end den var sidste år, hvor der kun startede 14 elever. Det glæder formanden for Børne- og Skoleudvalget, Robert Sørensen

Af Jesper Ernst Henriksen

Sidste år i januar viste forældrenes ønsker til indskrivning af 0. klasser, at kun 14 børns forældre havde søgt Vestervang. Det gav anledning til den store debat om, hvordan Glostrup Skole skal se ud i fremtiden. Debatten endte med, at Vestervang overlevede som selvstændig skole og fra i år er profilskole med fokus på idræt og sundhed. Til næste år får skolen også fokus på e-sport og får en boglig talentklasse.

I den forbindelse har skolen fået lavet en nyt slogan: ”Kom og vær med – vi har fokus på idræt og sundhed”.

Da klokken ringede ind til første skoledag for de nye 0. klasser, var det 34 forventningsfulde børn, der gjorde netop det. Det glæder formanden for Børne- og Skoleudvalget, Robert Sørensen.

– Det er en glædelig fremgang. Jeg tror på, at det er det lange, seje træk, man har gang i på Vestervangskolen med profilen med fokus på sundhed og idræt, som netop er kommet i gang. Vi skal have spredt det gode budskab om Vestervangskolen. Det gør man ikke hen over en sommer. Det gør man gennem flere år, hvor forældrene kan se, at det er en god skole med engagerede lærere og pædagoger. Det er et langt sejt træk, som skoleaftalen er en del af, siger han.

Færre end forventet

Aftalen om fremtiden for Glostrup Skole, der blev indgået sidste år, indeholder en aftale om, at Børne- og Skoleudvalget skal beslutte hvor mange klasser, der skal oprettes på hver afdeling. Det sker hvert efterår ud fra nogle forventninger til søgningen, som er lavet ud fra de gamle skoledistrikter. Her viste tallene, at der bor 64 elever i Vestervangskolens gamle distrikt. Alligevel er Robert Sørensen glad for søgningen.

– Vi har ikke rigtig skoledistrikter længere, vi har ét stort skoledistrikt, hvor man kan ønske. Jeg tror, man skal være ærlig overfor forældrene og fortælle, at der er et kapacitetsmaks, og det er ikke alle, der kan få det, som de ønsker. Vi er nødt til at have børn på alle skoler. Det skifter meget, hvilken skole, der er populær, siger Robert Sørensen.

Tallene viste også, at en del elever, der havde søgt Skovvangskolen blev flyttet til Nordvangskolen. Det forstår formanden godt, når man ser på skolerne.

– Når Nordvangskolen bliver renoveret, er jeg sikker på, den bliver populær, siger han.