Stigende smittetal: Borgmester vil have testet flere borgere

Igen i den forgangne uge har Brøndby Kommune haft besøg af Region Hovedstadens mobile testcentre. Foto: Robert Hendel (arkiv)

HELE OMRÅDET. Brøndby og Vallensbæk er blandt de kommuner, som er hårdest ramt af coronavirus. Alligevel er Brøndby-borgmester Kent Magelund (S) fortrøstningsfuld. Kommunen har nemlig fået langt bedre muligheder for at sætte ind der, hvor smitten er mest udtalt

Af Robert Hendel og Jesper Ernst Henriksen

Smittetallene går i den forkerte retning på hele Vestegnen. Det viser tal fra Statens Seruminstitut.

Mandag var der registreret 20 nye smittede i Brøndby på en uge. Det svarer til 57 nye smittede per 100.000 indbyggere.

I Vallensbæk var tallet 13 smittede, hvilket svarer til 78,5 per 100.000. Det betyder, at begge lige nu overskrider sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse på 20 smittede per 100.000 indbyggere. Borgmester Kent Magelund (S) mener, at en del af forklaringen kan være, at der i Brøndby endnu engang har været besøg af Region Hovedstadens mobile testcenter. Det har betydet, at der er testet flere personer i den seneste uge.

– Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik det mobile testcenter ud igen, og jeg tror, at der vil være endnu flere, der bliver testet nu. For nu er det alvorligt, siger Kent Magelund.

Ifølge Statens Seruminstitut er der imidlertid ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem antallet af testede, og antallet af bekræftede smittetilfælde. Det er nok snarere et tegn på, at der er flere smittede i området, lyder det. I den forgangne uge er der i Brøndby testet 56 procent flere personer i forhold til ugen før, men antallet af bekræftede tilfælde per testet person er tre gange større.

– Der er smittede i hele kommunen, men dog en lille overvægt af 20-30-årige og borgere i Brøndby Strand, så vi skal alle anstrenge os for at holde de gode vaner, skriver Brøndby Kommune på sin hjemmeside.

I Vallensbæk er smitten også spredt over hele kommunen.

– Det er ikke koncentreret til bestemte områder, oplyser borgmester Henrik Rasmussen.

For at forebygge spredningen af coronavirus har Brøndby Kommune tidligere delt informationerne om smitterisiko via Facebook på både kurdisk, pakistansk, arabisk og dansk. Samtidig har kommunen oprettet isolationsboliger, hvor smittede borgere kan bo, indtil de er raske, ligesom indsatsen er rettet mod især de unge borgere i Brøndby.

– Det positive er, at vi nu kan se, hvilke borgere smitten rammer. På den måde kan vi lettere lave en langt mere målrettet indsats med smitteopsporing, siger Kent Magelund.

Lukker rådhuset delvist

Borgmesteren er ikke overrasket over, at der er mange smittede i Brøndby Strand.

– Der bor mange mennesker, og de bor tæt. Derfor er det også vigtigt, at vi får isoleret de smittede i de isolationsboliger, vi har stillet til rådighed, siger Kent Magelund.

Fredag holdt regeringen pressemøde, hvor der blandt andet blev henvist til situationen i hovedstadsområdet, hvor coronasmitten er stigende.

Her kom sundheds- og ældreminister Rasmus Heunicke (S) blandt andet ind på, at lokale nedlukninger kan komme på tale, hvis tallene fortsætter med at stige.

Mandag meddelte Brøndby Kommune på sin hjemmeside, at der netop er indført særlige restriktioner i hovedstadsområdet i foreløbig to uger frem. Det betyder, at forsamlingsforbuddet reduceres fra 100 til 50 personer, mens og barer og cafeer skal lukke senest klokken 24.

I samme periode har kommunen besluttet, at en del af medarbejderne på rådhuset skal arbejde hjemme for at reducere risikoen for smitte blandt kommunens personale.

– Vi kan ikke sætte os hen i et hjørne og vente på, at det går over. Vi handler ud fra de anvisninger, vi får fra myndighederne, siger Kent Magelund.

I Vallensbæk blev personale fra rådhuset, der kan arbejde hjemme, også bedt om at blive hjemme fra onsdag. Skoler, daginstitutioner, plejehjem og anden kommunal service fortsætter som normalt.

– Desværre kan vi se, at smittetrykket er steget rigtig meget. Vi har holdt møde i krisestaben og vi fastholder den meget høje rengøring og hygiejne på vores skoler og alle de steder, der har med mennesker at gøre. Vi ønsker ikke et samfund, som lukker helt ned igen, men det betyder, at vi alle sammen har et ansvar for, at tage det her rigtig alvorligt, siger Henrik Rasmussen.

På trods af den stigende smitte tror Kent Magelund dog, at udviklingen kan vende igen med den rette indsats, især blandt kommunens unge borgere.

– Jeg håber, at vi kan få de unge mennesker mere på banen og fortælle deres jævnaldrene, at det altså er en alvorlig situation, vi står i lige nu, lyder det fra Brøndby-borgmesteren.

Han tror på, at de unge borgere i kommunen vil tage budskabet bedre til sig, hvis det er folk på deres egen alder, der appellerer til øget håndhygiejne og afstand.