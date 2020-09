Smitten stoppet på lukket skole

VALLENSBÆK. Det ser ud til, at nedlukningen af Pilehaveskolen har virket. Fredag eftermiddag var der ikke registreret nye smittede

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag eftermiddag i sidste uge blev det meldt ud, at alle elever på Pilehaveskolen skulle blive hjemme i 14 dage. Selvom meldlingen kom meget pludseligt, har forældre, elever og lærere været meget forstående og har bakket op, lyder det fra konstitueret distriktsleder Mette Juel.

– Vi har oplevet massiv opbakning til beslutningen og fået positive tilkendegivelser. Folk bakker op og gjorde, hvad de blev bedt om, siger hun.

Da Folkebladet taler med hende fredag eftermiddag tydede alt på, at operationen var ved at lykkedes.

– Jeg har lige lavet en statusopdatering på vores Aula. Jeg skrev, at jeg sidder og krydser fingre for, at der ikke er flere smittede og at forældrene husker at melde tilbage til skolen, hvis der er flere smittede. Hvis tallene passer, ser det ud til, at vi er lykkedes med at stoppe udbruddet. Vi har en raskmeldt lærer og fem, der er sygemeldt. Vi har 14 smittede elever, men der er ikke kommet flere navne på, og flere af de her børn er helt sikkert blevet raske, siger hun.

Hun understreger, at man som almindelig beboer i Vallensbæk Nord ikke skal frygte corona-virus mere end andre på Vestegnen.

– Vi havde et smitteudbrud på en årgang, som vi ikke havde kontrol over. Det var på den baggrund, vi sammen med forvaltningen og sundhedsmyndighederne besluttede, at det bedste ville være at lukke skolen. Det er ikke fordi smittetrykket er højere i Vallensbæk Nord end andre steder på Vestegnen. Skolen er også stadig åben for fritidsbrugere. Eleverne er heller ikke i karantæne, de er hjemsendt med en opfordring til at minimere omgangen, så vi kan få styr på det, siger Mette Juel.

En af de forældre, der har haft et hjemsendt barn, er Dennis Sørensen. Han kan godt forstå, at man valgte at lukke skolen helt.

– Man har jo set, at børn kan have svært ved at holde afstand. Men det er jo bøvlet. Nu passer det, at jeg lige har lidt fridage, men ellers er både jeg og konen jo på arbejde, siger han.

Han er ikke sikker på, hvordan det var gået, hvis hans søn i 4. Klasse skulle sidde alene hjemme og koncentrere sig om at lave skolearbejde.

– Sætte en dreng på den alder til at lave lektier, uden der er forældre eller lærere til at holde øje, det ved jeg ikke helt … Hvis man sagde til ham, du skal altså få lavet det du kan, så skal han nok lave det, siger han.