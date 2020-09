Skeetskytte vinder junior-DM

Frederik Mast fra Vallensbæk stod øverst på skamlen til DM i skeet. Foto: Michael Mast

SPORT. Der skulle en nervepirrende omskydning til, før Frederik Mast fra Vallensbæk kunne kalde sig Danmarksmester i skeet

Af Jesper Ernst Henriksen

16-årige Frederik Mast fra Vallensbæk sikrede sig forrige søndag guldmedalje i juniorrækken til DM i skeet. Efter fem runder med hver 25 lerduer havde Frederik Mast og Jesper Larsen fra Jetsmark i Nordjylland begge opnået 105 træffere og skulle derefter ud i en nervepirrende shoot off. I shoot off skydes dubléer hvor der er to lerduer i luften samtidig, som skal rammes med to skud, indtil den ene skytte har ramt bedre end den anden. Begge skytter fik to træffere i første dublé, og da Jesper Larsen tabte duerne i anden dublé, kunne Frederik Mast sikre sig DM-guldet med sine to træffere.

Fredrik Mast startede sin skydning i Taastrup Jagtforening på deres baner i Hedehusene for knap to år siden og skyder stadig der. Sideløbende har Frederik i de sidste 5 måneder deltaget som ”bobler” i det nystartede talentudviklingscenter hos Københavns Flugtskytte Klub, som han repræsenterede ved DM. Den målrettede træning af juniorskytterne viste sig allerede at være særdeles effektiv, da Frederik Mast sikrede sig Danmarksmesterskabet.