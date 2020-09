Skader gav nederlag

Ejby-målmand Jesper Jensen fik snuppet en friløber i starten af 2. Halvleg, hvilket blev starten på en fin Ejby-periode. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Et skadesplaget Ejby IF 68 tabte lørdag med 3-1 på udebane mod Herlev

Af Jesper Ernst Henriksen

Ejby IF 68 mødte lørdag Herlev på udebane. Ejby IF har på det seneste været hårdt ramt af skader, og desværre var det ikke lykkedes at få nogle af

de skadede spillere klar.

Da yderligere en meldte fra fredag var det et noget amputeret hold, der mødte op.Samtidig viste Herlev sig at være en alt for stor mundfuld, især i første halvleg, hvor Ejby IF 68 ikke producerede en eneste målchance, mens Herlev sad totalt på kampen. De førte derfor 3-0 ved halvleg.

Anden halvleg begyndte også bedst for værterne, som fik en friløber, men Ejbymålmand Jesper Jensen reddede gæsterne i den omgang. Ejby IF 68 kom herefter meget bedre med i kampen og havde en del chancer. Det var dog først i dommerens overtid, at Ejby fik pyntet lidt på resultatet med en scoring til 3-1.

Med resultatet er Ejby IF 68 lige under stregen på 10. Pladsen med tre point for fire kampe.

– Spillerne skal have ros for, at de aldrig gav op, men blev ved med at fighte. Vi håber nu, at vi kan få nogle af vores skadede spillere klar til næste kamp, siger formand for Ejby IF 68, Per Colding.

Ejby IF 68 kan dog glæde sig over, at klubben har fået medhold i en protest, så den ellers tabte kamp mod Avedøre skal spilles om senere på sæsonen. Ejby var utilfredse med en dommerfejl, der betød, at de uden grund spillede i undertal.

Næste kamp er lørdag hjemme på J Tech Arena klokken 13 mod BSF.