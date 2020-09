Samtalekoncert på ny foyerscene

Julie Berthelsen og Dennis Flacheberg indviede den lille scene i Glostrup Bios foyer. Foto: Holger Pedersen

GLOSTRUP Julie Berthelsen indviede den nye scene i Glostrup Bios foyer med en intim samtalekoncert. Biografen har stadig corona-restriktioner og kunne derfor kun lukke 20 mennesker ind

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag blev den første begivenhed på den nye scene i Glostrup Bio Gennemført. Det var en såkaldt samtalekoncert med Julie Berthelsen og guitaristen Dennis Flacheberg. Dennis, der for øvrigt har sin base i Glostrup, står bag det nye koncertformat: Samtalekoncert. Konceptet gik ud på, at de to på scenen skiftevis fremførte Julie Berthelsens sange og samtalede om hendes liv på og bag scenen – og om hendes sange, som hun overvejende skriver selv.

Julie Berthelsen fortalte fra scenen om sit liv. Hun er født i Aarhus med en dansk far og en grønlandsk mor. Forældrene blev skilt, hvorefter Julie fik en grønlandsk stedfar og flyttede til Grønland. Hun fortalte, at hendes hjem var fyldt med musik idet begge hendes fædre var musikere. Hun fulgte dog ikke den lige vej til en karriere som sanger, sangskriver m.v. Hun har været skiløber på eliteplan og har studeret medicin i flere år, inden hun via en andenplads i programmet Popstars i TV2 kickstartede sin flotte karriere.

– Det var en stor oplevelse at møde disse gennemmusikalske og fortælleglade mennesker på byens nye, hyggelige intimscene i Glostrup Bio, siger Holger Pedersen fra biografen.

Flere koncerter

Glostrup Bio har længe haft tradition for koncerter arrangeret af foreningen Glostrup Kulturhus. De har tidligere arrangeret koncerter i

biografsalen. Da biografens foyer blev totalt bygget om i år, blev der meget bedre plads. Derved blev det muligt at gennemføre intime koncerter i foyeren samtidigt med, at der bliver vist film i salen. Der vil normalt være plads til cirka 50 siddende tilhørere til koncerter i foyeren, men på grund af corona-situationen kan der indtil videre kun lukkes 20 ind.

Foyerkoncerterne fortsætter med Frank Rothstein, Ray og Savannah Weaver samt Birger Svanholt. Sæsonens første koncert i den store sal finder sted 11. september. Det bliver en brag af en koncert med overskriften Elvis on my mind. Et stort show med Brian Trøjborg i front.

Koncerten var støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.