Radikale Venstre: Vi skal løfte Brøndby Strand

Alle seks partier i Kommunalbestyrelsen har underskrevet årets budgetforlig i Brøndby. Her er det Said Mo El Idrissi (RV), der sætter sin signatur på aftalen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY. Radikale Venstre i Brøndby har prioriteret udvikling af Brøndby Strand i årets budgetforhandlinger

Af Robert Hendel

For Radikale Venstre har det været vigtigt med fokus på udviklingen af Brøndby Strand.

– Vi har snakket rigtig meget om Brøndby Strand, og der er også en masse visioner, men indtil nu er der ikke sket så meget, siger Said Mo El Idrissi (RV).

Han håber dog, at det vil ændre sig nu, hvor kommunen har sat penge af til en helhedsplan for området. Said Mo El Idrissi håber, at der kan blive skabt et rum, hvor folk i bydelen kan mødes.

– Lige nu er skolen der, hvor alle voksne mødes, når de afleverer deres børn. Hvis de ikke mødes i centeret eller kommer til arrangementerne på skolen, kommer vi aldrig til at tale sammen, siger Said Mo El Idrissi.

Han lægger ikke skjul på, at han brænder for at gøre Brøndby Strand til et bedre sted at bo.

– Når de fem højhuse ryger ned, bliver der frigjort nogle byggegrunde. Når det sker, skal vi finde ud af, hvem vi vil have til at bo i Brøndby Strand for ikke at komme på ghettolisten, siger Said Mo El Idrissi.

Han glæder sig især over, at det er lykkedes at finde penge til en ny springhal til Brøndby Strand Gynmastikforening, som i flere år har skreget på mere moderne faciliteter.

– Den nye hal kommer ikke kun gymnastikforeningen til gode. Det er hele Brøndby Strand, der får glæde af den, lyder det fra Said Mo El Idrissi.

Han mener, at investeringen i en ny springhal også understøtter fortællingen om, at Brøndby er en kommune med et spirende foreningsliv, som tæller meget mere end fodbold.

– Jeg er lidt træt af, at det ofte handler om fodbold i Brøndby, også selvom jeg ikke selv har noget imod fodbold. Vi har også mange mennesker i Brøndby, som vil noget andet end fodbold, og det skal der være plads til, siger Radikale Venstres repræsentant i Brøndbys kommunalbestyrelse.