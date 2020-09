Politiet efterlyser mand for drabsforsøg

Lucas Krag Christiansen er efterlyst mistænkt for drab. Foto: Københavns Vestegns Politi

BRØNDBY. Københavns Vestegns Politi leder efter Lucas Kragh Christiansen, som mistænkes for at have forbindelse til et drabsforsøg i Brøndby 2. august

Af Jesper Ernst Henriksen

Politiet mistænker den 21-årige Lucas Kragh Christiansen for at have medvirket i det drabsforsøg, der blev begået på Brøndby Nord Vej i Brøndby søndag den 2. august 2020 omkring klokken 23. Her affyrede mindst to gerningsmænd på knallert flere skud, som ramte en personbil, der kørte ad Brøndby Nord Vej.

Ingen kom noget til ved skudepisoden og i forvejen er en person sigtet i sagen.

Ifølge Ekstra Bladet har skudepisoden forbindelse til et opgør mellem organiserede, kriminelle grupperinger.

Lucas Kragh Christiansen beskrives som:

Mand, 21 år gammel, 184 cm høj og almindelig af bygning. Han har kort brunligt hår.

– Han ved godt at vi leder efter ham, og han har haft rig mulighed for at melde sig – så nu håber vi at offentligheden kan hjælpe, siger politikommissær Henrik Hougaard.

Hvis man har kendskab til, hvor Lucas Christiansen opholder sig, kan Københavns Vestegns Politi kontaktes på 43 86 14 48.