Parkeringsplads til både biler og regnvand

Afdelingsleder i Hofor, Frank Brodersen, demonstrerer, hvordan vandet siver ned igennem asfalten på parkeringspladsen på Horsedammen. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY I sidste uge blev den nyrenoverede parkeringsplads på Horsedammen indviet, og her er der plads til andet end biler

Af Robert Hendel

I et år har parkeringspladsen på Horsedammen i Brøndbyøster været én stor byggeplads.

Parkeringspladsen har været gravet helt op, så der kunne indrettes et spildevandsbassin under overfladen. Formålet er at undgå oversvømmelser ved skybrud og anden kraftig regn.Samtidig er der anlagt en type asfalt, der gør det muligt for regnvandet at sive ned igennem overfladen.

– Brøndby Kommune har skabt et rum i byen, som ikke kun ser godt ud, men også er en vigtig brik i klimatilpasningen af området, lød det fra borgmester Kent Magelund (S), da parkeringspladsen blev indviet i sidste uge.

Når regnvandet kan sive ned gennem overfladen, kan parkeringsarealet håndtere langt mere regnvand end det, der bliver ledt gennem bassinet under jorden. Vandet, der lander på parkeringsarealet, siver hurtigt ned igennem asfalten og ind i de orange tunnelfaskiner, for til sidst at løbe tilbage til det eksisterende rørsystem.

Ifølge Kent Magelund har systemet allerede bestået den første store test.

– I slutningen af august har vi haft nogle kraftige regnskyl, der kunne have udfordret kloakkerne i området, men så vidt jeg har hørt, har systemet virket, som det skulle, sagde han i forbindelse med indvielsen.

Effektivt bassin

Den nye parkeringsplads er sidste etape af klimatilpasningen af området, som Hofor og Brøndby Kommune har stået for i fællesskab.

Skybrudssikringen ved Nørregård er lavet på en ny måde. Normalt bliver der anlagt et stort betonkammer, som skal agere skybrudssikring. Det er dog lykkedes Hofor at finde en mere effektiv løsning, der kan håndtere endnu mere regnvand på samme areal.

– Det kan vi kun gøre, fordi der er separatkloakeret, og det dermed udelukkende er regnvand, der bliver ledt ned i systemet, siger Marlene Halkjer.

Anlægget er bygget på en måde, så det kan ligge der i 75 år, og samtidig har det været langt billigere at etablere i forhold til et traditionelt betonbassin.

– Havde vi skullet bygge et tilsvarende bassin i beton, ville du snildt kunne lægge 200 procent oven i prisen, siger Marlene Halkjer.

Foruden den permeable asfalt, der gør det muligt for regnvandet at sive gennem overfladen, er der plantet over 3.000 forskellige planter, som er med til at lede tagvandet fra Nørregårdsskolen væk fra kloakkerne og ned i jorden.

FAKTA En skybrudsikret parkeringsplads

Bassinet under jorden består af 18 rækker af tunnelbuer

Asfalten på parkeringspladsen bassinet er permeabel, så vandet let kan sive ned i bassinet

Parkeringsarealet er udført med en høj kant, så arealet kan tilbageholde op til ti centimeter vand på terræn

Der er plantet 3.000 planter foran Nørregårdsskolen, som skal lede vandet ned i regnvandsbassinet