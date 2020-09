På førstepladsen efter derbysejr: Mentaliteten er større end truppens alder

Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre jubler over det sene sejrsmål i Parken, der afgjorde weekendens derby til Brøndby-spillernes fordel. Foto: Robert Hendel

SPORT. Brøndby IF har fået en drømmestart på Superligaen med seks point for to kampe. Søndag blev det til en derbysejr, hvor Jesper Lindstrøm var blandt banens bedste

Af Robert Hendel

To kampe. To sejre. Begge afgjort i tillægstiden efter at have været kommet bagud.

Brøndby IF fører lige nu 3F Superliga efter at have slået FC Nordsjælland og FC København i sæsonens to kampe.

Søndag tog drengene fra Vestegnen alle tre point i Parken, da Mikael Uhre på kampens sidste angreb fik sendt bolden ind bag hjemmeholdets Karl-Johan Johnsson.

Det begyndte ellers skidt for Brøndby, da holdets tidligere anfører Kamil Wilczek gjorde til 1-0 for hjemmeholdet efter godt 12 minutters spil.

Gæsterne i gult gav dog ikke op, og knap 20 minutter senre hamrede Brøndby-drengen Jesper ’Jobbe’ Lindstrøm bolden ind til 1-1. Netop Jesper Lindstrøm var en af kampens helt store oplevelser, og han var godt tilfreds efter kampen.

– Det er et af de fedeste hold at spille imod, hvis man er mig lige nu. Jeg kan ikke lide det hold, og det ved samtlige fodboldspillere og fans. At vi kommer af sted med en sejr på 2-1 og et mål, er jo dejligt, lød det fra målscoren kort efter kampen.

Sejren blev fejret for næsten tomme tribuner på grund af den aktuelle corona-situation, men en derbysejr er en derbysejr.

– Det er sådan, det er lige nu. Vi må fejre det selv, og så ved jeg, at der er mange Brøndby-fans, der hopper rundt hjemme i stuerne, og det er dem, vi sender tanker til lige nu, sagde Jesper Lindstrøm efter kampen.

Den 20-årige offensivspiller var ikke meget for at tale om mødet med sin tidligere holdkammerat og anfører.

– Det er det, der sker, når man skifter hold til rivalerne. Jeg gider ikke sige så meget om det. Jeg har lært, at har man ikke noget godt at sige, skal man hellere tie stille, sagde Jesper Lindstrøm søndag eftermiddag.

Han og holdkammeraterne kan lige nu glæde sig over, at Brøndby fører ligaen med maksimumpoint. Inden sæsonen gik i gang var målet at stå med mellem syv og ni point efter de første fire kampe.

– Det er et godt signal at sende, at selvom vi spiller med en masse unge, og selvom vi har solgt en masse spillere, så synes jeg at kæmper vi for hinanden. Det er skønt at spille for Brøndby lige nu. , sagde Jesper Lindstrøm.

At Brøndby endnu engang slår til i overtiden, tilskriver Jesper Lindstrøm truppens mentalitet trods mange unge spillere på holdet.

– Vi har en mentalitet, der er større end vores alder. Vi spiller med mange unge spillere, og vi viser, at vi er et stærkt hold. Det viser vi mod Nordsjælland også, lød vurderingen fra Jesper Lindstrøm.