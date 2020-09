Opstillingsmøder i næste uge: Mere lokal indflydelse på Glostrup Skole

I det lokale råd på Vestervangskolen får forældrene for eksempel indflydelse på, hvordan profilskolen skal udvikles. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Der vil i den kommende uge blive oprettet lokale råd på de fire afdelinger af Glostrup Skole. Det er nu man skal melde sig, hvis man gerne vil have den helt lokale indflydelse på sit barns skolegang, lyder det fra politikerne

Af Jesper Ernst Henriksen

Har du en holdning til, hvordan mobilpolitikken skal være på dit barn skole, eller vil du være med til at bestemme, hvordan den nye legeplads skal se ud, så er det nu, der er mulighed for at få indflydelse. I den kommende uge er der nemlig valg til de lokale råd på de fire afdelinger.

– Vi har en af landets største skoler, så vi har en skolebestyrelse, der hurtigt kommer væk fra de lokale afdelinger. Hvis man skal have en idé om, hvad der foregår på de lokale afdelinger, så er det godt at have nogle råd, der har fingeren på pulsen, siger Piet Papageorge (V), medlem af Børne- og Skoleudvalget.

På nogle områder bliver beslutningskompetencen delegeret helt ud til det lokale råd, der kan træffe den endelige beslutning, i andre tilfælde bliver det lokale råds anbefaling sendt videre til skolebestyrelsen eller kommunalbestyrelsen, der har den endelige beslutningskompetence.

Formand for Børne- og Skoleudvalget, Robert Sørensen (EL), siger, at det for eksempel er ordensreglerne på de enkelte afdelinger, der bliver uddelegeret. Det er blandt andet der, den meget omdiskuterede mobilpolitik står.

– Glostrup Ejendomme sidder og venter på, at de lokale råd bliver nedsat, for der er afsat en del penge til renovering af legepladser. Det er lokalrådene, der skal være med i den proces. Man får indflydelse direkte og kan være med til at pege pilen i den retning man synes, det skal være, siger han om et andet emne, hvor rådene får indflydelse.

– Det er også der, man rejser, at nu har det her skur lignet noget, der er løgn i alt for lang tid. Man får en stor indflydelse på et lille område, supplerer Piet Papageorge.

Denne sommer startede Vestervangskolen op som profilskole. Der vil det lokale råd også få mulighed for at få indflydelse på, hvordan det bliver i fremtiden.

– På Vestervang vil rådet blive en fuldstændig essentiel samarbejdspartner for ledelsen, når profilen skal udvikles. Når man skal rulle noget stort og nyt ud, så er der brug for nogle, der har fingeren lidt mere på pulsen end skolebestyrelsen, siger Piet Papageorge.

På corona-pause

I forbindelse med den store debat om fremtiden for Glostrup Skole sidste år, blev det besluttet at hver afdeling skulle have et lokalråd. Det er teknisk set skolebestyrelsen, der har besluttet at oprette rådene, men med støtte fra kommunalbestyrelsen.

– Det var et stort ønske fra forældre, lærere og politikere at få noget mere power ud på skolerne, siger Robert Sørensen.

Rådene skal som minimum bestå af en elevrepræsentant, fire forældrerepræsentanter og en forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen. Derudover kan der deltage mindst en pædagog og mindst en lærer samt afdelingsskolelederen.

Det var egentlig planlagt, at rådene skulle have været oppe at køre lige efter sommerferien, men det er blevet forsinket af coronaen. Lige nu kniber det lidt med at få forældre til at melde sig.

– Vi er ramt af, at forældremøder bliver aflyst på grund af corona, men det her er for vigtigt til at gå i stå på grund af corona. Så jeg håber rigtig meget, at der vil komme mange forældre til de møder. Man kan læse meget mere om det på Aula, siger Robert Sørensen.