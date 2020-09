Nyt tilbud fra kommunen: Åbner døren for at hjælpe borgere

Åben Dør er et nyt tilbud til borgerne i Brøndby Kommune. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY Mandag slog Brøndby Kommune dørene op til et nyt tilbud ved Multihuset på Horsedammen, hvor borgere kan få rådgivning til dagligdagens udfordringer

Af Robert Hendel

Hurtig hjælp uden tunge procedurer og lange ventetider.

Det er målet for et nyt tilbud, som Brøndby Kommune har stablet på benene ved Multihuset på Horsedammen i Brøndby. Tilbuddet, som har navnet Åben Dør, kræver ikke anvisning på forhånd. Idéen er i stedet, at borgerne kan komme ind fra gaden og få hjælp til de udfordringer, de måtte tumle med i hverdagen.

– Det kan være alt fra huslejeudsættelser til larm fra naboerne. Døren er åben to gange om ugen, og så hjælper vi dem, der har det svært, siger Lise Lotte Mortensen, der er en af de ansatte, som borgerne i Brøndby vil kunne møde i det nye tilbud.

Mandag var første gang, at Åben Dør tog imod borgere, og det benyttede flere borgere sig af ved at henvende sig både telefonisk og via fysisk fremmøde. Henvendelserne har handlet om alt fra støtte i hjemmet til juridisk bistand.

Ifølge Hanne Christensen, der er souschef i Multihuset i Brøndby, ønsker kommunen, at Åben Dør skal være for alle borgere i kommunen. På den måde kan det også have en præventiv effekt.

– Hvis en borger sidder ensom og forladt, ikke har noget netværk, glemmer at betale husleje eller lignende, kan vi måske hjælpe vedkommende, før det ender i en social deroute, siger Hanne Christensen.

Åben Dør giver mulighed for op til fem anonyme samtaler helt anonymt. Derefter kan borgeren få tilbudt nogle forskellige kursusforløb, hvis der er behov for det.

Der er åbent for personlig henvendelse om mandagen mellem klokken 11 og 15, og igen om torsdagen mellem klokken 14 og 18.