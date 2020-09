Nedtur i overtiden

Emil Skoubo Nielsen scorede i kampen mod Hørsholm-Usserød, men måtte desværre tage fra Rungsted med nul point. Foto: Dennis R. Beck

SPORT. Vallensbæk IF måtte tage hjem fra Hørsholm uden point efter et underholdende og målrigt opgør i Rungsted

Af Robert Hendel

Spillet har været godkendt på banen, men de seneste spillerunder i Sjællandsseriens Pulje 2 har pointmæssigt ikke flasket sig helt, som oprykkerne fra Vallensbæk IF kunne have ønsket.

Lørdag var de gulblusede Vallensbæk-spillere på besøg hos ubesejrede Hørsholm-Usserød IK. Selvom hjemmeholdet på papiret var favoritter, var det Vallensbæk, der lagde bedst fra land.

Allerede efter to minutter lykkedes det for Philip Folmand at finde en fri Emil Skoubo Nielsen i feltet. Han svigtede ikke, og så var Vallensbæk foran med 0-1.

Hjemmeholdet svarede dog igen ved at lægge et højt og tempofyldt pres på Vallensbæk-spillerne, der havde svært ved at spille sig ud af presset.

Efter 35 minutters spil lykkedes det efter flere nærgående forsøg for Hørsholm-Usserød IK at bringe balance i målregnskabet. Den stilling holdt helt frem til pausen.

Fra anden halvlegs start forsatte Hørsholm det massive pres, og der skulle kun gå var spillet blot seks minutter, før hjemmeholdet fik bragt sig på 2-1.

Vallensbæk gav dog ikke op, og gæster lod til at have fundet en bedre balance. Det gav bonus fire minutter senere, da Emil Skou Raavig fik udlignet efter et inddirekte frispark i modstanderens straffesparksfelt.

De næste 30 minutter af kampen bølgede spillet frem og tilbage, dog stadigvæk med et lille overtag til værterne, som da også var tæt på et par gange, men her stod træværket blandt andet i vejen. Hjemmeholdet fik dog bragt sig foran med 3-2 efter 83 minutters spil, men Vallensbæk gav ikke op, og tre minutter senere stod den 3-3 ved Thomas Faurby.

Vallensbæk fik dog ikke udbytte af anstrængelserne, for tre minutter inde i tillægstiden stjal Hørsholm-Usserød sejen, da et indlæg i feltet blev dirigeret op i målhjørnet bag Vallensbæk-målmand Bo Kampmann Lassen. 4-3 blev kampens resultat, og selvom Vallensbæk spillede en flot kamp, var sejren fuldt fortjent. Gæsterne måtte erkende at de på dagen var oppe mod et bedre hold.

Vallensbæk er placeret som nummer ni efter seks point i seks kampe. Den 26. september skal Vallensbæk op imod endnu et tophold, når VB 1968 gæster Vallensbæk Idrætscenter.