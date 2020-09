Nederlag til Glostrup FK

Glostrup FK tabte i weekenden i Albertslund. Foto: Robert Hendel (arkiv)

SPORT. Glostrup FK er kommet skidt fra start. I weekenden led de endnu et nederlag

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag spillede Glostrup FK et ægte lokalopgør på udebane mod Albertslund IF. Det var værterne, der kom bedst fra start, da Diego Rodriguez efter 13 minutter gjorde det til 1-0. Den stilling holdt til 11 minutter inde i 2. halvleg, hvor Saddeque Shahzad gjorde det til 2-0 til Albertslund. Ti minutter senere bragte Jack Tudborg Wander Glostrup Fk tilbage i kampen med en scoring til 2-1. Men mere blev det ikke til for Glostrup FK, og i det 81. minut lukkede Youssef Bohid kampen for Albertslund IF med en scoring til kampens resultat 3-1.

Efter nederlaget har Glostrup FK et point efter tre kampe et point efter tre kampe og er lige under nedrykningsstregen.