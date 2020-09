Målrigt opgør endte i nederlag

Vallensbæk IF’s Thomas Faurby i nærkamp med en Farumspiller. Foto: Dennis R. Beck

SPORT. Tilskuerne til Vallensbæk IF’s hjemmekamp i Sjællandsserien fik masser af underholdning med en kamp, der bølgede frem og tilbage. Til sidst stod Vallensbæk IF dog tilbage med et 4-5 nederlag

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag formiddag tog Vallensbæk IF imod Farum BK, i Sjællandsseriens 3. spillerunde. Om det var det kraftige uvejr i de tidlige morgentimer, der havde skylden for, at Vallensbækspillerne virkede noget trætte og ufokuseret i defensiven, skal være usagt.

Allerede efter 12 minutter kom Farum BK på 0-1, men med en hurtig udligning blot fire minutter senere bragte Mads Frank balance i regnskabet.

Der skulle dog ikke gå mere end fem minutter fra udligningen til at Farum BK blev tilkendt et straffe, og Vallensbæk målmand Bo Kampmann Lassen måtte ud på bænken i 10 minutter for et gult kort, og overlade målmandshanskerne til markspiller Daniel Pedersen.

De 10 minutter i overtal benyttede Farum til at score to gange, dels på straffespark og på et langskud, og gode råd var dermed dyre, for hvordan Vallensbæk skulle komme tilbage i den kampen, der var startet i et hæsblæsende tempo.

Men et gult kort til en Farumspiller vendte pludselig situationen på hovedet, da det nu var Vallensbæks tur til at spille i overtal.

Cheftræner Dennis Nordenbøl valgte at satse det hele og stillede holdet om i en ultra offensiv opstilling, hvilket skulle vise sig at være et rigtig sats.

På mål af Nicholai Sørensen og Emil Skou Raavig, fik Vallensbæk på få minutter bragt balance i regnskabet, og dommeren kunne herefter fløjte til pause med stillingen 3-3.

Flere scoringer

Pausen hjalp dog ikke meget på den defensive tilgang til spillet, og ganske kort inde i 2. halvleg var det igen Farum der scorede, og bragte sig på 3-4.

Men den vanvittige fodboldkamp ville åbenbart ingen ende tage, for der skulle kun gå fem minutter inden det var Vallensbæks tur til at få straffe, som Nicholai Sørensen sikkert omsatte til 4-4.

Der var dog ingen af de to fodboldhold som lod til at stille sig tilfredse med det ene point, og der blev angrebet ivrigt i begge ender, og Vallensbæk fik da også tilkæmpet sig et par chancer, der burde være blevet omsat til en føring.

Men det blev alligevel modstanderholdet fra Farum BK, der trak det længste strå, med en scoring til 4-5 kort før tid.

Da Vallensbæks målmand kort efter modtog sit andet gule kort, og dermed rødt, forsvandt den sidste reelle mulighed for at fremtvinge en udligning i dommerens overtid, og Vallensbæk led dermed sit første nederlag i Sjællandsserien i år.

Vallensbæk spillerne kommer nok til at bruge ugens træning, til at se lidt nærmere på hvordan man undgår at tillade modstanderen at komme til så mange scoringer, inden det gælder den kommende lørdags opgør, på udebane i Snekkersten.