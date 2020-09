Lyserød lørdag: Skifter den gule trøje ud i den gode sags tjeneste

Lørdag spiller Theresa Eslund, Freja Abildå og Frederikke Lindhardt sammen med resten af holdkammeraterne i lyserøde trøjer, når Brøndby møder KoldingQ. Foto: Robert Hendel

SPORT. I anledning af Lyserød Lørdag er den gule trøje skiftet ud på lørdag, når Brøndbys bedste kvindefodboldhold løber på banen mod KoldingQ. Det sker for at markere kampen mod brystkræft

Af Robert Hendel

Når Brøndbys fodboldkvinder løber på banen lørdag eftermiddag, er der noget, der ikke er, som det plejer at være.

Den sædvanlige gule og blå uniform er for en enkelt dag skiftet ud med en lyserød en af slagsen for at sætte fokus på kampen mod brystkræft.

Sidste år spillede klubbens herrehold i en specialdesignet trøje til fordel for kampagnen Knæk Cancer.

– Det var en stor succes, så tanken om at gøre noget lignede plantede sig her i kvindeafdelingen, og siden har vi arbejdet tæt sammen med Hummel om at få designet det helt rigtige spillersæt, fortæller Line B. Jensen, der er kommerciel leder for kvindeafdelingen i Brøndbyernes IF.

Lyserød Lørdag er en landsdækkende begivenhed, som Kræftens Bekæmpelse, står bag i forbindelse med kampagnen Støt Brysterne. Gennem forskellige aktiviteter bliver der samlet ind til kampen mod brystkræft.

Hvert år bliver knap 5.000 personer i Danmark ramt af brystkræft. Det er den hyppigste kræftsygdom blandt kvinder i Danmark.

– Det er jo en rigtig god sag. Vi kvinder bliver oftest ramt af brystkræft, så det var ikke svært at sige ja til at støtte sådan en sag. Det er noget, vi selv kan relatere til, fortæller Brøndby-anfører Theresa Eslund til Folkebladet.

Ifølge hendes holdkammerat Freja Abildå bliver det en mærkelig fornemmelse at spille i lyserødt på hjemmebanen.

– Vi er jo vant til at skulle ramme de gule, og nu skal vi lige pludselig sigte efter de lyserød, siger Freja Abildå.

Sagen er dog god, så det klarer de nok denne ene gang, mener anfører Theresa Eslund, der samtidig understreger, at holdet ikke skifter den gule trøje ud for enhver pris.

Når kampen er spillet, bliver pigernes trøjer sat på auktion. Overskuddet bliver doneret til Støt Brysterne og Kræftens Bekæmpelse, og Line B. Jensen tror og håber på, at de lyserøde kamptrøjer vil indbringe en stor sum penge til bekæmpelsen af en sygdom, der rammer hver niende danske kvinde.