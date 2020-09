Lukker skole i to uger

Pilehaveskolen i Vallensbæk. Foto: presse-fotos.dk

VALLENSBÆK. Pilehaveskolen er lukket de to kommende uger efter anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Flere fritidsaktiviteter er også lukket for elever fra skolen

Af Jesper Ernst Henriksen

Smittetallet har de seneste uge været kraftigt stigende i Vallensbæk. Mandag eftermiddag viste tallene, at 29 personer er testet positive indenfor den seneste uge. Det svarer til 175 smittede per 100.000 indbyggere. Sundhedsmyndighederne har en bekymringsgrænse allerede ved 20 smittede per 100.000 indbyggere.

Smitten er spredt på tværs af aldersgrupper og i hele kommunen, men særligt Pilehaveskolen er hårdt ramt. Fire lærere og otte elever er testet positive, så skolen havde i forvejen sendt en del elever og medarbejdere hjem, indtil de fik svar på deres test.

Mandag eftermiddag blev det så meldt ud til forældrene, at Pilehaveskolen lukker helt i 14 dage.

– Vi følger dagligt anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne, og ved hvert smitte-tilfælde rådfører vi os med Styrelsen for Patientsikkerhed for at sikre, at hvert tilfælde bliver håndteret korrekt. Smittetrykket på Pilehaveskolen har taget til henover weekenden, og mandag anbefalede Styrelsen for Patientsikkerhed os at lukke Pilehaveskolen. Både skolen og SFO er derfor lukket fra tirsdag den 15. september, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Af den grund skal skolen nu i gang med fjernundervisningen igen. Som tidligere omtalt i Folkebladet er alle elever i Vallensbæk ved at få udleveret enten iPads eller computere. Skolen forsøgte mandag at få udleveret så mange af dem som muligt, så eleverne kan blive undervist hjemmefra.

Ifølge sundhedsmyndighederne dækker de 14 dage inkubationstiden for corona-virus, så perioden burde stoppe smittekæderne. Det kræver selvfølgelig, at smittede ikke i løbet af de 14 dage smitter andre elever fra skolen. Derfor er opfordringen også, at elever er så isolerede som muligt. Udmeldingen fra skolen er, at det

er lukket i foreløbigt 14 dage.

Flere lukninger

Udover skolen er ungdomsklub, juniorklub, fritidsundervisning på ungdomsskolen samt undervisning på musikskolen også lukket for elever fra Pilehaveskolen i 14 dage.

Vallensbæk IF har besluttet at lukke al fodboldtræning i en uge for hold op til u13. Klubben skriver på sin hjemmeside, at den har oplevet børn komme til fodboldtræning, selvom de har været hjemsendt fra skole, fordi de har været i kontakt med en person, der er testet positiv for corona. Fra u14 og op skal børn, der går på Pilehaveskolen eller har tilknytning til Pilehaveskolen, også blive hjemme.

Derudover har natteravnene, der er ved at starte op igen i Vallensbæk, valgt at sætte deres patruljer på pause.