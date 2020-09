Lad os hjælpe de nedslidte på Vestegnen

DEBAT.

Af Kasper Sand Kjær (S) Folketingsmedlem valgt i Glostrup

I valgkampen sidste år gik jeg mange kilometer rundt på villavejene og i trappeopgangene – og talte med rigtig mange borgere i vores område. Og der var særligt et emne, som gik igen i de mange snakke og samtaler. Spørgsmålet om, hvordan dem med de hårdeste jobs og som starter tidligt på arbejdsmarkedet skal kunne klare sig frem til pensionsalderen uden at blive slidt ned.

For mig har det altid været en af de største uretfærdigheder på vores arbejdsmarked – at akademikeren, der kommer sent ud på arbejdsmarkedet til (for de flestes vedkommende) et hæve-sænkebord, en ergonomisk rigtigt indstillet kontorstol, en sund frokostordning og måske endda en god massageordning, skal have den samme pensionsalder som håndværkeren, der starter i lære som 16-årig eller rengøringsassistenten, der starter på arbejdsmarkedet som 18-årig. Det er ikke retfærdigt – og har aldrig været det.

Sidenhen blev det hele Socialdemokratiets politik, og vi gik til valg på det sidste år.

Nu har vi præsenteret en model, der skal hjælpe de danskere med de længste og nedslidende arbejdsliv. Modellen er ganske simpelt opbygget: De, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, skal også have lov til at gå på pension først. Helt konkret foreslår vi, at hvis man har været mindst 42 år på arbejdsmarkedet, når man fylder 61, kan man også gå tidligere, hvis behovet er der.

Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der allerede ordningens første år, vil være 582 nedslidte, som vil få ret til at gå på tidlig pension i Glostrup, Brøndby og Vallensbæk.

Udspillet vil bekæmpe den uretfærdighed, der har bundfæstet sig i vores pensionssystem. En uretfærdighed, som særligt efter 2011 manifesterede sig dybt. Her valgte et borgerligt flertal sammen med Det Radikale Venstre reelt at afskaffe efterlønnen. Konsekvensen var, at tusindvis af danskere blev tvunget til at arbejde længere, end hvad deres krop reelt kan holde til.

En undersøgelse fra 3F viser, at over halvdelen af alle 3F-medlemmer inden for det seneste år har taget smertestillende grundet smerter, der er forårsaget af deres arbejde. Undersøgelsen vidner om, at mange med fysisk krævende jobs presser sig selv. Fordi, de er nødt til det. Fordi, de gerne vil være gode samfundsborgere, der betaler deres skat og bidrager. Og fordi de ikke har samvittighed til blot at ligge på sofaen.

Vi anerkender, at det er svært at lave en perfekt model, men vi faktisk at vi al ydmyghed har ramt en model, der vil løse en stor del af problemet. Det handler grundlæggende om retfærdighed.