Kommunen vil hjælpe overvægtige børn

Brøndby Kommune har åbnet en ny klinik for overvægtige børn. Her ses de specialuddannede sundhedsplejersker Birgitte, Tina, Maria, Pia Rønnenkamp, Vibeke, Helle og Lotte (siddende). Der er flere sundhedsplejersker med i Klinik for Overvægtige Børn (KOB), som ikke er med på billedet. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY Brøndby Kommune har åbnet en klinik, hvor overvægtige børn og unge i alderen tre til 18 år kan få hjælp til en sundere livsstil og bedre trivsel

Af Robert Hendel

Der er mange overvægtige børn og unge i Brøndby Kommune. Det vil kommunen nu sætte en stopper for.

Derfor åbner Brøndby Kommune en helt ny klinik for overvægtige børn og unge med inspiration fra Holbæk. Klinikken er et gratis tilbud, som Brøndby Kommunes Sundhedspleje tilbyder. Ifølge Pia Rønnenkamp, som er leder af Sundhedsplejen i Brøndby, er det et tiltrængt tilbud.

– Vi vil gerne tage kampen op mod overvægt, og der har også været efterspørgsel efter et egentligt tilbud, siger hun.

Det tilbud har kommunen ikke haft før, men med den nye klinik kan kommunen hjælpe de unge med en sundere livsstil, der også vil give dem en bedre trivsel.

Inddrager familien

Brøndby Kommune tager afsæt i den anerkendte metode ’Holbæk-modellen’. Erfaringerne herfra viser, at syv ud af 10 børn taber sig med metoden. Sammen med sundhedspersonalet bliver der udarbejdet en detaljeret plan for forløbet, hvor sundhedspersonalet mødes med familien hver sjette til ottende uge. Årsagen til, at kommunen indrager forældrene er, at overvægt ikke kun er barnets udfordring, men hele familiens.

– Tilbuddet henvender sig både til barnet og familien. En vellykket indsats kræver, at hele familien bakker op, siger Pia Rønnenkamp og tilføjer, at forskning viser, at familiens involvering, er helt afgørende for at opnå et godt resultat.

Undervejs i forløbet rådgiver de specialuddannede sundhedsplejersker om både vægtregulering, kost, spisemønstre og motion. Hvert barn får dog en konkret plan med nogle specifikke målsætninger, som for eksempel at barnet skal spise mere frugt, eller at vedkommende skal spise mindre slik.

Letter barnets liv

De nye sunde og gode vaner skal ifølge Pia Rønnenkamp afspejle sig i hele familiens livsstil. Hun mener derfor, at tilbuddet er en god mulighed for at øge livsglæden hos barnet. Derudover tror lederen af kommunens sundhedspleje også på, at det skaber bedre fysisk og mental trivsel i familierne.

– Jeg har set så mange gange, hvor meget det betyder for et barn at få hjælp til at stoppe vægtøgning. De trives bedre, de bliver gladere og får mere selvtillid og kan deltage mere aktivt i fællesskaber med andre børn og unge, siger Pia Rønnenkamp.

Hun håber, at kommunen får lejlighed til at møde en masse familier med mod på en livsstilsændring via det gratis tilbud, der løber så længe, kommunen skønner det nødvendigt.

Klinikken for overvægtige børn ligger i Brøndby­øster, og tilmelding foregår via sundhedsplejen i Brøndby Kommune.