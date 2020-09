Kom stærkt igen i bundbrag Foto: Jesper Ernst Henriksen

Ejby IF 1968 fik et enkelt point i weekenden. Arkivfoto: Jesper Ernst Henriksen

SPORT. Ejby IF 1968 fik et vigtigt point i bundstriden, da holdet hjemme spillede 2-2 med lokalrivalerne fra BSF efter at have været nede med 0-2.

Af Robert Hendel