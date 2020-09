Brøndbyvester Boulevard forbinder Brøndby Strand med Brøndbyvester. Arkivfoto: Robert Hendel

DEBAT.

Af Sonja Pilemann og Bent Brok, Sandbjerggårdsvej 7, 2605 Brøndby

Kommunalbestyrelsen i Brøndby har planer om at give Brøndbyvester Boulevard navneforandring. Man synes, at den for fremtiden skal hedde Kjeld Rasmussens Boulevard.

Efter manges mening er det en utroligt dårlig ide.

Et er, at man vil hædre en tidligere, mangeårig borgmester ved at opkalde en af kommunens veje efter ham. Mange steder er der tradition for, at lokaliteter får navn efter personer, som man opfatter som særligt betydningsfulde, og der er ingen tvivl om, at Kjeld Rasmussen på godt og ondt har haft betydning for Brøndbys udvikling gennem en lang årrække. Hans indsats skal ikke underkendes.

Noget helt andet er imidlertid, om det er rimeligt, at en så markant og betydningsfuld færdselsåre som Brøndbyvester Boulevard skal skifte navn til ære for ham. Den hedder ikke, som den gør, ved en tilfældighed, og navnet er ikke ligegyldigt. Boulevarden passerer tæt forbi Brøndbyvester landsby, som den er opkaldt efter, og vejstrækningen er den centrale forbindelse mellem Brøndbyvesterområdet og stranden. Navnet viser, hvor man befinder sig, på samme måde som Brøndbyøstervej og Brøndbyøster Boulevard er nært knyttede til Brøndbyøster.

Det har stor betydning for beboerne i de to områder – og for mange andre – at disse karakteristiske og velkendte vejnavne bevares, både fordi de er lette at huske, og fordi alle nemt kan orientere sig efter dem. Disse navne er i bogstavelig forstand vejledende – de leder på vej.

Derimod siger navnet Kjeld Rasmussens Boulevard kun, at man på et tidspunkt har ønsket at hædre en person ved at opkalde en vej efter ham. Med tiden vil meget få forbinde noget særligt med den tidligere borgmesters navn, og vejnavnet vil virke intetsigende på de fleste.

Det er derfor indlysende rigtigt, at Brøndbyvester Boulevard skal bevare sit nuværende navn, og at en anden vejstrækning må lægge for, hvis Kjeld Rasmussen skal hædres. Han boede i mange år på Lærkehøj, så måske kunne denne nydelige vej opkaldes efter ham, hvis beboerne synes om ideen. Ellers er der helt sikkert andre muligheder, som kommunalbestyrelsen kan og bør overveje.