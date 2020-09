Kim vil gøre det lettere at sortere affald i hjemmet

Kim Bak Nielsen har udviklet harmonikaposen, som skal gøre det lettere for folk at sortere deres affald. Foto: Robert Hendel

BRØNDBY I 2019 blev Kim Bak Nielsen sygemeldt fra sit arbejde på grund af stress. Den ufrivillige pause fra jobbet gav ham mulighed for at udvikle en ide, der skal gøre det nemmere for danskerne at sortere affald til genbrug

Af Robert Hendel

Mavekramper. Søvnløshed. Glemsomhed. Kort lunte. Uro. Udslæt.

Symptomerne på stress var ikke til at overse for Kim Bak Nielsen i september 2019, og det kom derfor heller ikke som det helt store chok for den 45-årige Brøndby-borger, da han ufrivilligt måtte holde en pause fra jobbet som marketingspecialist i en større virksomhed i Danmark.

– Min kone har formentlig brugt to år på at fortælle mig, at jeg var stresset, og jeg vidste det også godt selv, siger Kim Bak Nielsen.

Filmen knækkede for alvor, da han følte, at han skulle varetage to personers arbejde og fem forskellige ansvarsområder.

– Det betød, at jeg skulle genfinde mig selv og undersøge, hvad der gjorde godt for mig, siger Kim Bak Nielsen.

Han fandt hurtigt ud af, at han ikke duede til at lave ingenting. Der skulle ske noget, og derfor gik han i gang med at videreudvikle en ide, som var opstået et par år forinden.

Smart affaldssortering

Kim Bak Nielsen ville gøre det muligt at sortere affald til genbrug indenfor i hjemmet på en smartere måde. Og det krævede en del nytænkning, og på den måde blev projektet en positiv distraktion i mellem samtalerne med lægen, psykologen og terapeuten.

– Det var en måde at vise sig selv, at noget gik fremad, siger Kim Bak Nielsen om det, der ifølge ham selv er blevet til en af de mindste løsninger til sortering af syv slags affald.

Resultatet blev ”Harmonikaposen”. Det er en pose af genbrugsplastik, der blot måler seks centimeter i bredden, når den er foldet sammen. Når den er foldet ud, har den 72 centimeter sorteringsplads, og den passer derfor ind i et standard-skab under køkkenvasken.

– Vi har ikke færre end syv skraldespande stående i haven. Det er en god ting, men det er svært at få plads til, hvis man bor i en lille lejlighed. De kan ikke lave en tilbygning, som man kan i et hus, siger Kim Bak Nielsen om ideen til harmonikaposen.

Ifølge Kim Bak Nielsen er opfindelsen unik, og han har derfor ansøgt om at få patent på harmonikaposen. Og Kim Bak Nielsen er ikke den eneste, der kan se perspektivet i en sorteringsløsning til de små hjem.

– Jeg præsenterede ideen for virksomheden Re-bag, og det er siden blevet til et samarbejde, og vi håber, at vi kan få nogle boligselskaber med på vognen, fortæller Kim Bak Nielsen.

Bidt af en gal opfinder

I dag er han raskmeldt, men jobsøgende. Coronasituationen betyder dog, at der er få job til mange ansøgere. Derfor håber Kim Bak Nielsen, at han kan få succes med harmonikaposen.

– Det vil ikke kun gavne miljøet. Der er også en økonomisk gevinst ved det, siger han.

Skulle det ikke lykkes at bryde igennem med den kompakte løsning til affaldssortering, tror han på, at han får succes med et af sine andre projekter.

– Jeg er nok lidt af en Ole Opfinder, og jeg har nok en skrue løs, men det skal nok lykkes mig at få succes med mindst én af mine opfindelser, siger Kim Bak Nielsen og peger på en væg, der er plastret til med gule post-its.

På hvert af dem er der en ide til en opfindelse. Lige nu er det dog harmonikaposen, som han satser på. Så meget, at Kim Bak Nielsen er i dialog om at få den smarte sorteringspose ind på hylderne hos en af landets største detailhandelsvirksomheder.

Han drømmer dog også om, at boligselskaberne vil tage den foldbare pose til sig, når affaldssorteringen i de kommende år bliver strømlinet i hele Danmark.