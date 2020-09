Kim Valentin fortsætter som Folketingskandidat for Venstre. Foto: Venstre

GLOSTRUP. Ved valget sidste år blev Kim Valentin valgt i Ballerup-kredsen, der også dækker Glostrup Kommune. Nu har Venstres medlemmer valgt, at han skal fortsætte som folketingskandidat

Af Jesper Ernst Henriksen

Ved opstillingsmødet den 25. august blev Kim Valentin genvalgt som Venstres folketingskandidat i Ballerup-kredsen, der dækker Glostrup og Ballerup.

Der var ingen modkandidater, og Kim blev således genvalgt enstemmigt af Venstres medlemmer.

Kim Valentin takkede for genvalget og ved aftenens møde fortalte han meget levende om de politiske forhold på Christiansborg samt sine egne sagsområder og især om covid-19.

Kim er blandt andet Erhvervsskatteordfører, Biblioteksordfører og Folkeoplysningsordfører.

– Jeg ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i kredsen. Mine mange ordførerskaber bevirker, at det bliver et travlt efterår i Folketinget. Ikke mindst med en svær finanslov, hvor mit erhvervsskatteordførerskab vil tage mig ind i forhandlingerne mange steder. Jeg får travlt med at sikre danske virksomheder og at erhvervsskatterne ikke bare sættes op. Det handler kort og godt om at sikre nye arbejdspladser i en grøn dagsorden samt nærvær i velfærden med mennesket i centrum. Sidst men ikke mindst glæder jeg mig til at give en hjælpende hånd ved næste års kommunal-/regionsvalg, sagde han blandt andet.

Kredsformand Gert Jensen afsluttede mødet med at fortælle, hvor stor en glæde og betydning det er, at få en så arbejdsom og kompetent kandidat til at genopstille for kredsen.