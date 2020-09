iPads giver mere engagerede elever

Der var stor glæde i 1.B på Pilehaveskolen, da de fik deres iPads. Foto: Jesper Ernst Henriksen

VALLENSBÆK Alle elever på skolerne i Vallensbæk får en iPad eller en computer til skolearbejdet. Det vil gøre det nemmere at motivere nogle af eleverne, lyder det fra lærere og ledere

Af Jesper Ernst Henriksen

Foran 1.B på Pilehaveskolen står Fatma med en iPad i hånden. Om lidt får alle eleverne deres egen, men først skal de lige lære skolens regler for brug af iPads. Det er for eksempel, at man ikke må tage den ud af coveret, man må ikke spise eller drikke, når man bruger den og det er ikke muligt at installere egne apps på den.

I de kommende uger får alle 0. til 3. klasser på Vallensbæks skoler en skole-iPad. Eleverne i 4. til 9. klasse får en bærbar computer.

Blandt eleverne i 1.B er Adam og Noah. De har begge brugt iPads derhjemme til spil og film. De glæder sig til også at kunne bruge en iPad i skolen.

– Det er sjovt at sidde og trykke på de der knapper, siger Adam, mens han sidder med den første app, som skal lære eleverne at programmere en lille robot.

Noah er enig.

– Det er meget sjovt, det er lidt det samme som et spil. Det bliver sværere og sværere, siger han.

Mere engagement

Deres klasselærer er Tanja Mikkelsen, der underviser dem i dansk. Hun forventer, at iPads vil give flere engagerede elever.

– Der er nogle børn, der bliver mere motiverede af at sidde med en iPad. Der er nogle børn, når de ser en bog, så gider de ikke, men kommer der en skærm på bordet, så bliver de interesserede. At man kan få lov at sidde og trykke på en skærm i stedet for at sidde og skrive, det kan motivere meget, siger hun.

Hun regner også med, at børnene får nogle opgaver på iPad’en, som de kan lave derhjemme.

Der er opgaver i app’en, der hører til læsebogen, med de samme personer, som er i læsebogen, siger hun.

En fordel ved iPad’en fremfor opgaveark er, at læringsapps kan hjælpe barnet. I 1. klasse arbejder eleverne med at koble bogstaver med de rigtige lyde. Det kan de få hjælp til i en app, så de ikke behøver vente på at få hjælp af en lærer eller deres forældre.

Skal lære det

Det er dog ikke kun eleverne, der skal lære at bruge iPads. Det skal de ansatte på skolerne også.

– Lærerne og pædagogerne skal også i gang med en læreproces. De skal vænne sig til at arbejde endnu mere pædagogisk med it, og det skal de pædagogiske it-vejledere på skolerne understøtte, siger chefkonsulent Thomas Ankler fra Vallensbæk Kommune.

Emil Bonne Køhler er afdelingsleder for indskolingen på Vallensbæk Skole. Han mener især, at de nye devices giver nye muligheder for samarbejde.

– Eleverne får mulighed for at arbejde sammen på kryds og tværs via Microsoft Teams, og lærerne bliver bedre i stand til at tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Nogle elever kan for eksempel bedst lære ved at læse en tekst, andre ved at se en video – og det har vi bedre mulighed for nu, sagde afdelingslederen.