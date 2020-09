Indvandrere koster Vallensbæk kassen

DEBAT.

Af Kenneth Kristensen Berth (DF), Medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget Jan Høgskilde forsøger den 23. september at uddrage læring af den udligningsreform som Socialdemokratiet og Venstre har indgået og som blandt amdet Radikale Venstre og SF efterfølgende har tilsluttet sig.

Desværre går det ikke særligt godt. Jan Høgskilde mener, at Vallensbæk har gavn af flere indbyggere, fordi vi så bliver flere til at ”deles om regningen” for udligningsreformen, som han skriver. Desværre er det mere kompliceret end som så.

En af årsagerne til, at Vallensbæk rammes så hårdt af udligningen, er nemlig netop, at kommunen har fået så mange nye indbyggere – specifikt indbyggere med anden etnisk herkomst end dansk. Med udligningsreformen kompenseres Vallensbæk nemlig i mindre grad for udgifterne til disse indbyggere. Hvis det går som det plejer med Vallensbæks nybyggerier, så fortsætter vi desværre med at have Danmarksrekord i tilflytning af indvandrere og efterkommere – og det bliver en endnu dårligere forretning for kommunen, fordi vi altså kompenseres stadigt mindre for de merudgifter som de pågældende medfører.

Derfor er Vallensbæk faktisk blevet straffet i udligningsreformen for at have fået flere indbyggere med anden etnisk herkomst – og det kommer vi også til at blive i fremtiden.

Derfor holder Høgskildes præmis om, at Vallensbæk skal have flere indbyggere ikke. Vi skal tværtimod nu til at stramme ballerne og holde fast i de gode, solide indbyggere kommunen har og som ikke bor her fordi de har udsigt til 14 og 16 etagers ejendomme, men fordi Vallensbæk har været noget ganske specielt på Vestegnen.

Det er desværre ved at gå fløjten takket være Konservative og Socialdemokratiets hovedløse udbygningsplaner, som Dansk Folkeparti aldrig kommer til at bakke op om.