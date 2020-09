Hvorfor sige nej til at blive en demens-venlig kommune?

DEBAT. Anette Sandgreen (S) og Berit Bredelund Nielsen (S) Medlemmer af Kommunalbestyrelsen og Social- og sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

På kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2020 stillede vi – den socialdemokratiske gruppe – forslag om, at Vallensbæk Kommune skulle udarbejde og vedtage en demenshandleplan for på sigt at gøre Vallensbæk til en demensvenlig kommune som en del af Demensalliancen. Med en handleplan ville vi sikre, at der blev sat nogle mål for, hvordan vi i vores kommune vil sikre en god og tidssvarende pleje af demente.

Forslaget blev ikke vedtaget. Det undrer os, at et flertal i kommunalbestyrelsen ikke mener, at Vallensbæk Kommune skal have formuleret en demenshandleplan og være en demensvenlig kommune.

Det, under kommunalbestyrelsen, nedsatte Social- og sundhedsudvalg besøgte den 18. august demensbyen i Faxe kommune. Her blev der fortalt om, hvordan livet former sig for både 50 fastboende demensramte og – i normale tider – 15 besøgende på dagcentret.

Vi så og hørte om rigtig mange gode initiativer, blandt andet om aktiviteter og om vedligeholdelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer og værdier.

Vi håber, at besøget måske også har rykket lidt, så vi i Social- og sundhedsudvalget en gang i nær fremtid kan vedtage og offentliggøre en demenshandleplan. Lad os nu komme i gang.