Henter ny chef i metroen

Brøndby Kommune har fået ny it- og digitaliseringschef. Arkivfoto: Robert Hendel

BRØNDBY. IT- og Digitaliseringsafdelingen i Brøndby Kommune får ny chef fra 1. oktober

Af Robert Hendel

Brøndby Kommune har ansat en ny chef for It- og Digitaliseringsafdelingen.

Der er tale om den 45-årige Asger Dalfoss Jacobsen, der har 15 års erfaring inden for ledelse af IT- og digitalisering. Asger Dalfoss Jacobsen har senest været it-chef i Metroselskabet og Hovedstadens Letbaneselskab.

Som ny chef i afdelingen får han en central rolle i styrkelsen af den digitale indsats i Brøndby Kommune.

– Med Asger får vi en fagligt stærk chef med stor erfaring fra projektledelse og porteføljestyring og en solid erfaring med ledelse, siger vicekommunaldirektør Søren Wermuth Larsen om ansættelsen.

Selv ser Asger Dalfoss Jacobsen frem til opgaverne i det nye job. Han mener, at Brøndby er en spændende kommune i vækst, som han glæder sig til at skulle være en del af.

– Jeg glæder mig meget til at fortsætte og udbygge den spændende digitale udvikling i Brøndby Kommune og være med til at sikre, at IT- og digitalisering er et væsentligt omdrejningspunkt, når det handler om at bruge teknologiens muligheder i den kommunale tjeneste, siger Asger Dalfoss Jacobsen om udfordringerne i det nye job, når han tiltræder den 1. oktober 2020.

Privat er han gift, har to børn og bor på Frederiksberg.